"Zabrana ne utiče samo na karijeru, već i na privatni život!" Oglasila se bivša grend slem šampionka o zabrani igranja zbog dopinga

Bivša grend slem šampionka Marketa Vondrušova progovorila je o problemima sa kojima se suočava nakon suspenzije zbog dopinga.

Foto: Printskrin/Instagram/marketavondrousova

Marketa Vondrušova imala je šta da poruči o zabrani igranja tenisa koju je dobila zbog pozitivnog doping testa.

- Pozdrav svima.

Nakon što sam podelila da sam imala još jedan doping test prošle nedelje, dobila sam mnogo poruka sa upitom kako to funkcioniše ako si pod zabranom. Mnogi su bili iznenađeni što sam bila testirana, iako sam pod četvorogodišnjom zabranom.

I onda sam shvatila da mnogi ljudi ne znaju šta se sve podrazumeva pod ovakvom zabranom. Mislim da ljudi pretpostavljaju da samo ne igraš četiri godine tenis. Ali ima mnogo više od toga. Ne mogu da se takmičim, treniram u mom klubu, ili da koristim njegove prostorije. Zabrana ne utiče samo na moju karijeru. Utiče na moj personalni život i veze. Mnogi moji prijatelji su deo teniskog sveta i sada ne mogu ni da ih gledam kako igraju ili da ih podržavam kako inače radim.

Moj dečko je takođe teniser, tako da je to veliki deo našeg života, ali zbog moje zabrane, ne mogu da idem da ga podržim, čak ni kao gledalac bez akreditacije. Želimo što više vremena da provedemo zajedno, zato putujem sa njim. Ali dok on igra, ja sedim u hotelskoj sobi, gledam njegove mečeve na ekranu, umesto da budem uz njega i da navijam.

Nešto što je normalno za sve, postalo je nemoguće za mene. Plakala sam na prvom turniru kada smo otišli zajedno posle moje zabrane. Bilo je teško biti blizu nečega što je veliki deo čitavog mog života i ne možeš ništa da preduzmeš više. I u takvim momentima shvatiš da to ne utiče na karijeru, već i na lični život i na ljude koji su bliski vama.

Ono što je mene iznenadilo jeste da moje obligacije prema anti-doping sistemu nisu prestale. I dalje moram da prijavim gde sam i da podnesem izveštaj iz sata u sat gde sam i kada sam dostupna za testiranje. I testiraju me, iako se ne takmičim. Posle mog nedavnog testa, videla sam nekoliko članaka gde se insinuira da bi negativan test mogao da mi pomogne. Tako da, želim da razjasnim nešto. Testirali su me redovno i tokom zabrane i svi moji testovi su bili negativni za sada. Nijedan od njih neće pomoći mom slučaju.

Zato je teško kada me ljudi nazivaju "dopingovanom" ili kada me ljudi iz sveta tenisa kažu da izgledam kao da pušim marihuanu. Tužno je kada ljudi kažu tako nešto, bez da razmisle o tome kako to utiče na nekoga. Želela sam da napišem sve ovo kako bi vam otkrila kroz šta sve prolazim i kako utiče na svakodnevni život.

Četvorogodišnja zabrana nije samo četvorogodišnja zabrana igranja tenisa. Utiče mnogo više na sve ostalo nego što ljudi shvataju. Sistem vas ograničava da trenirate, ali obaveze prema njemu ne prestaju. Nadam se da vam ovo daje više uvida kako izgleda ova zabrana i da će odgovoriti na neka pitanja. Takođe želim da se zahvalim svima koji me podržavate i dalje, znači mi mnogo. Hvala vam što ste čitali ovo i što ste ovde - rekla je Marketa.