Politika

UJEDINJENI U LJUBAVI PREMA SRBIJI Vučić: Kada smo zajedno, nesalomivi smo (VIDEO)

В. Н.

16. 10. 2026. u 22:22

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić održao je predizborni miting u Novom Sadu na kome je govorio slovački premijer Robert Fico.

УЈЕДИЊЕНИ У ЉУБАВИ ПРЕМА СРБИЈИ Вучић: Када смо заједно, несаломиви смо (ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram/avucic

Ipak trenuci dolaska, peške, od Petrovaradina do Trga slobode, ostavili su neke neizbrisive momente.

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Mi smo nesalomivi kada smo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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