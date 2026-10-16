UJEDINJENI U LJUBAVI PREMA SRBIJI Vučić: Kada smo zajedno, nesalomivi smo (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić održao je predizborni miting u Novom Sadu na kome je govorio slovački premijer Robert Fico.

Foto: printskrin Instagram/avucic

Ipak trenuci dolaska, peške, od Petrovaradina do Trga slobode, ostavili su neke neizbrisive momente.

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Mi smo nesalomivi kada smo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji!