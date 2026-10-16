Politika

VUČIĆ ZAHVALAN NOVOM SADU: Moćan snimak sa velikog mitinga liste "Ujedinjena Srbija"

В. Н.

16. 10. 2026. u 22:02

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić na velikom mitingu u Novom Sadu održao je sadržajan govor!

ВУЧИЋ ЗАХВАЛАН НОВОМ САДУ: Моћан снимак са великог митинга листе Уједињена Србија

Foto: Novosti

Posle skupa se oglasio na Instagramu.

- Hvala! - kratko je poručio Vučić

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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