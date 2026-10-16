Prvi poraz Željka Obradovića u Evroligi ove sezone, i to kod kuće

Hapoel utišao OAKA Arenu.

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Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su Panatinaikos u Atini rezultatom 91:81 i naneli ekipi Željka Obradovića prvi poraz u dosadašnjem toku evroligaške sezone.

Izraelski tim nije ustuknuo pred atmosferom u OAKA Areni, već je od početka nametnuo svoj ritam. Den Oturu predvodio je efikasan napad gostiju, koji su uspevali da pronađu rešenja protiv odbrane domaćina.

Panatinaikos je odgovorio zahvaljujući Silvanu Fransisku, koji je preuzeo veliki deo odgovornosti i pomogao svom timu da uhvati priključak do poluvremena. Francuski plejmejker bio je najefikasniji igrač domaćih sa 22 poena, uz po četiri skoka i asistencije, a njegov doprinos bio je još značajniji zbog izostanaka Kostasa Slukasa, Kendrika Nana i Isaka Bonge.

Hapoel je posle pauze ponovo preuzeo kontrolu i stigao do devet poena prednosti, a početkom poslednje četvrtine imao je i dvocifrenu razliku. Ipak, Panatinaikos je preko Fransiska i Grenta uspeo da se vrati u utakmicu i uvede je u neizvesnu završnicu.

U odlučujućim trenucima presudili su Elajdža Brajant i Zek Ledej.

Brajant, član idealne petorke Evrolige iz prošle sezone, završio je meč sa 14 poena, šest skokova i tri asistencije, dok je Ledej upisao 17 poena i pet skokova. Njih dvojica povukli su ekipu Dimitrisa Itudisa u završnici, kada je Hapoel odigrao odlično i osigurao veliki trijumf.

Značajan doprinos dali su i Oturu sa 13 poena i pet skokova, kao i Vasilije Micić, koji je utakmicu završio sa devet poena, četiri skoka i osam asistencija.

Hapoel je tako slavio sa 91:81 usred Atine i prekinuo pobednički niz Panatinaikosa i Željka Obradovića u Evroligi.

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