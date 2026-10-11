SRCE SVETSKE MEDICINE KUCA U SRBIJI: "Dedinje" postaje edukativni centar za lekare iz celog sveta
NACIONALNI institut za srce i krvne sudove "Dedinje" postaje edukativni centar u kojem će lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učiti od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, izjavio je danas direktor Instituta Milovan Bojić.
On je kazao da je jedan od najvećih uspeha te ustanove, koja se približava obeležavanju 50 godina rada, upravo njeno pozicioniranje kao centra stručnog znanja i edukacije u oblasti kardiovaskularne medicine.
- Ono na šta sam najponosniji za 50 godina trajanja Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove 'Dedinje' jeste to što smo, u borbi za status u zdravstvenoj mreži Srbije, dogurali do toga da budemo jedan od najvećih edukativnih centara za lekare iz čitavog sveta. Naši lekari u svim oblastima kardiovaskularne medicine imaju ekspertski značaj i mesto u svetskoj kardiovaskularnoj medicini - rekao je Bojić za "Politiku".
Prema njegovim rečima, planirano je da svakog meseca vodeći stručnjaci iz Evrope i sveta, zajedno sa lekarima Instituta, predstavljaju najnovija dostignuća u kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, kardiologiji, elektrofiziologiji, lečenju poremećaja srčanog ritma i terminalne srčane slabosti, kao i u invazivnoj dijagnostici i lečenju strukturnih bolesti srca.
Bojić je posebno ukazao na uspeh mladog kardiohirurga Bogdana Okiljevića, koji je, kako je naveo, ostvario najbolji rezultat na zahtevnom ispitu za članstvo u bordu kardiotorakalnih hirurga Evrope, koji je ekstremno težak.
- Jedino ga je on položio iz regiona Srbije i ovog dela Evrope. Od 270 kardiohirurga iz Evrope koji su položili taj ispit, naš doktor Okiljević ostvario je najbolju ocenu i kao takav je i proglašen za najboljeg kardiohirurga Evrope. Snimci njegovih operacija uvod su u kongrese i najznačajnije simpozijume kardiotorakalnih hirurga Evrope - rekao je on.
Bojić je dodao i da lekari Instituta "Dedinje" predaju na prestižnim univerzitetima i imaju izuzetno značajno mesto na svetskim kongresima i simpozijumima.
Istakao je i značaj naučnog rada ustanove, navodeći da veliki broj objavljenih radova u časopisima sa visokim impakt faktorom potvrđuje njenu istraživačku aktivnost i mesto među značajnim evropskim kardiovaskularnim centrima.
On je podsetio i na to da je razvoj Instituta "Dedinje" obeležila dugogodišnja borba za očuvanje samostalnosti i izgradnju kapaciteta, uprkos protivljenju dela tadašnje medicinske i političke javnosti.
- Neki veliki su želeli da 'Dedinja' nema - naglasio je Bojić.
Prema njegovim rečima, izgradnja prvog objekta "Dedinje 1" omogućila je toj ustanovi da nastavi razvoj i spasila je desetine hiljada pacijenata. Kako je naveo, započeti projekat drugog objekta "Dedinje 2" godinama je čekao realizaciju, ali je projekat nastavljen uz podršku države Srbije, tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
- Naše oponente koji smatraju da Nacionalni institut za srce i krvne sudove nije potreban Srbiji najbolje demantuje činjenica da 'Dedinje' danas radi više nego sve druge kuće u Srbiji zajedno i operiše najveći broj pacijenata u Evropi - naglasio je Bojić.
On je ukazao i na razmere kardiovaskularnih bolesti u Srbiji, navodeći da, prema zvaničnim populacionim registrima Instituta za javno zdravlje Srbije, od bolesti srca i krvnih sudova godišnje u Srbiji umre između 46.000 i 48.000 ljudi, odnosno oko 130 dnevno.
Naveo je i da će Institut "Dedinje" 50 godina rada obeležiti 3. juna 2027. godine i da će se tim povodom predstaviti i na specijalizovanoj izložbi Ekspo, gde će imati prostor od oko 100 kvadratnih metara.
Posetioci će, prema najavi Bojića, moći da provere pojedine pokazatelje svog zdravlja i učestvuju u edukativnim aktivnostima posvećenim prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
(Politika)
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