"ČUVAJTE ZAJEDNICU SA HRISTOM": Patrijarh Porfirije služio liturgiju u manastiru Svetog Save u Ilejnu

PATRIJARH srpski Porfirije služio je u subotu Svetu liturgiji u manastiru Svetog Save u Ilajnu, u Melburnu, uz sasluživanje više arhijereja i sveštenoslužitelja i pojanje Crkvenog hora ''Stevan Mokranjac'' pod upravom Save Đukića i molitveno prisustvo brojnih vernika.

Foto: SPC

Kako se navodi u sinoćnom saopštenju SPC, u obraćanju brojnim vernicima koji su iz više gradova pristigli na liturgijsko sabranje u svetinju posvećenu Svetom Savi, Porfirije je rekao da su, okupljajući se u hramu Božjem, oni sada u svojoj otadžbini, jer, kako je naveo, ''kroz Crkvu, gde god da smo, uvek je prisutno naše mesto rođenja i odrastanja''.

- Sabrali smo se danas ovde, kidajući sve zakone prirode, zakone prostora i vremena, jer su u bilo kom srpskom manastiru sabrani svi manastiri svetosavski. U ovom molitvenom domu srpskog naroda u australijskoj državi Viktorija od 1972. godine je i Hilandar i to, ne samo u metaforičkom smislu, već je i bukvalno postavljen u temelj svetinje, jer se u njoj nalaze mošti starca Nikanora Hilandarca. Takođe, ovde je Studenica, Žiča, Dečani, Pećka Patrijaršija i Gračanica - naveo je Porfirije.

Kako se navodi u saopštenju SPC, on je ''podsetio na reči Spasitelja: 'Gde su dvoje sabrani u moje ime, onde sam i ja prisutan'".

Dodao je da u danu kada obeležavamo i Miholjske zadušnice, sa nama su i svi oni koji su se pre nas Bogu molili, jer ih se u molitvi sećamo.

- Gospod je učinio da se i mi licem licu vidimo i zajedno molimo, da grlimo duše jedni drugih, da pokažemo da ne postoje vreme i prostor koji nas mogu razdvojiti, da pokažemo da smo jedan narod Božji i jedna Crkva Hristova i to ne samo sada i ovde, nego oduvek i zauvek. Svako ko hoće da postupi suprotno tom korenu, tom svetom temelju, koji je zaliven suzama podviga, molitve i vere svetitelja Save i svih svetih naše Crkve, uvede svoju logiku, ne može da nanese štetu Crkvi Hristovoj i činjenici da gde su dvoje i troje kao pravoslavni Srbi sabrani – tu je i Hristos - rekao je patrijarh govoreći o značaju jedinstva srpksog naroda u Crkvi, koju je utemeljio Sveti Sava, a, kako je rekao, očuvala vera njegovih sledbenika kroz vekove. Istakao je da Crkva nije organizacija koju su stvorili ljudi, makar bili i savršeni.

- Stvorio ju je Gospod Hristos i On mora biti naš koren, temelj, okvir i građevina u koju sebe ugrađujemo, jer ta građevina nema kraja i svi smo u njoj da se preispitujemo da li činimo po svojoj ili volji Tvorca - rekao je Porfirije

Ukazujući na „strele otrovnice“ upućene na biće srpskog naroda, koje su za metu imale da kao narod budemo razdvojeni i jedni protiv drugih, Porfirije je rekao da iza svakog neprijatelja hrišćanskog naroda stoji onaj koji je neprijatelj Hristov, a to je nečastivi.

- Đavo je taj koji je protiv ljubavi, protiv praštanja, protiv jedinstva i zagrljaja braće i sestara. Onda kad mi hoćemo da budemo Hristovi, on hoće da se međusobno svađamo. Naravno, niko ne misli da treba u Crkvi da se sprovodi jednoumlje. To nije blagoslov Božji. Blagoslov Božji je da je svako ikona Božja, ikona Hristov i da svako ima svoj poseban dar, svoj poseban pečat - objasnio je Porfirije. Dodao je da blagoslov različitosti ličnosti u Crkvi za cilj nema bilo čije uznošenje, već da čovek podvigom i pokajanjem razvija to što ima kao neponovljivo biće i, darujući sebe braći i sestrama, sa njima bude jedno.

- Demonske sile najviše mrze onda kada se volimo, braćo i sestre. Kada se trudimo da budemo jedno, da svako od nas vidi svoj promašaj, svoj greh, i kada je spreman da kaže: Oprosti, brate i sestro!, kada je spreman da prašta unapred i daruje, ne očekujući ništa zauzvrat- pojasnio je patrijarh.

On je okupljenima poručio da čuvaju zajednicu sa Hristom.

- U svakoj svetinji koja postoji ovde, iako ste hiljadama kilometara od mesta u kojima ste se rodili i mesta u kojima su vaši koreni, okupljajući se u hramu Božjem, vi ste u svojoj otadžbini, jer kroz Crkvu gde god da smo uvek je prisutno naše mesto rođenja i odrastanja. Nema distance vremenske i granice geografske kada smo u Crkvi i to smo danas pokazali. Ne samo upokojeni, i anđeli Gospodnji i sam Gospod je sa nama, a to znači čitava večnost", poručio je patrijarh. Zahvaljući Porfiriju, u ime Bogom poverenog mu vernog naroda, mitropolit australijsko-novozelandski Siluan je istakao „da smo svi zajedno kao udovi tela Hristovog, bez obzira gde se nalazimo - jer je Crkva jedna i ima svoju misiju o čemu, kako je rekao, svedoči i više od pola veka trajanja manastira Svetog Save u Ilajnu.

- Mi se danas radujemo, Vaša Svetosti, prisustvu Vašem i braće arhijereja koji su doputovali da podrže Vašu sveštenu misiju i potvrdili sabornost naše Svete Crkve da, ma gde bili, mi smo jedno u Liturgiji, u Hristu. Raduje se srpski rod danas zato što je danas ovde u liku Vaše Svetosti prisutan Sveti Sava, molitva njegova, uteha i ohrabrenje, potrebna svima nama da bismo mogli da nastavimo svoj put kao pravoslavni hrišćani na ovom podneblju - rekao je Siluan.

On je informisao patrijarha, episkope i sve sabrane o porastu interesovanja za pravoslavnu veru kod naroda kojima ona nije predata od predaka.

Radost liturgijskog sabranja umnožena je uručenjem ordena Svetog despota Stefana Lazarevića g. Bojanu Pajiću iz Australije za nemerljiv doprinos očuvanju srpskog kulturnog nasleđa, neumoran rad u oblasti nauke i kulture, kao i uređenju porte manastira. Bratstvo manastira Svetog Save na čelu sa igumanom, arhimandritom Teodorom, priredilo je svečanu trpezu za sve goste.

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