SLEDI NAM PRODOR LEDENOG VAZDUHA: Spremite se za hladnoću, biće i snega
VREME će danas biti hladnije u svim predelima. Tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima.
Hladnije vreme zadržaće se i tokom naredne sedmice, a meteorolog Marko Čubrilo najavljuje i veoma hladna jutra, uz mogućnost slabog mraza na planinama.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas će uslediti osetan pad temperature.
Osetno zahlađenje
- Hladnije vreme zadržaće se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni. Danas se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a postepeni prestanak padavina očekuje se posle podne na severu i zapadu zemlje, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima Srbije - saopštio je RHMZ.Sledeće sedmice biće umereno oblačno, u ponedeljak suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.
Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da temperaturno ulazimo u pravu jesen.
Ulazimo u pravu jesen
- Danas osetno hladnije uz maksimume od 13 do 17 stepeni Celzijusa. Počeće pojačan do jak severozapadni i seveni vetar, a duž Jadrana bura. Od nedelje temperaturno ulazimo u pravu jesen. Posle prohladnog ponedeljka u utorak i sredu će se preko nas spustiti jezgro još hladnijeg ali slabo vlažnog vazduha te bi uz retke pljuskove uglavnom u brdsko-planinskim predelima i pljuskove snega preko 1700mnv bilo relativno hladno i vetrovito. Maksimumi u ova dva dana od 10 do 16 stepeni Celzijusa - naveo je Čubrilo.
Prema njegovim rečima, od srede sledi jačanje anticiklona uz vrlo hladne noći sa minimumima od 0 do 10 stepeni Celzijusa, tako da su na planinama mogući slabi mrazevi.
- Tokom dana maksimumi od 14 do 18 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za ovaj deo godine. Za vikend stiže uticaj ciklona, konačno će nad većim delom regiona pasti nešto kiše ali uglavnom nedovoljno da se suša prekine i do oko 24.10. bi trebalo osteti suvo i prohladno vreme - zaključio je.
Sneg na planinama
Pad temperature doneće i prve snežne padavine na višim nadmorskim visinama, zbog čega će građani ubrzo morati da iz ormara izvuku topliju odeću.
- Ukoliko bude padavina, na planinama oko 1.000 metara nadmorske visine - poput Zlatibora, Tare i Divčibara, sa ovim zahlađenjima može pasti i poneka pahulja.
(Kurir)
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