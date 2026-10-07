OD ČOKOTA, IZ LJUBAVI, ZA GENERACIJE: Sigurnost od vinograda do boce
PROIZVODNjA vina i rakije nije samo posao. Ona podrazumeva godine ulaganja, posvećenost, strpljenje i neprekidnu brigu o svakom čokotu, svakom plodu i proizvodu koji stiže do potrošača.
Upravo zato je važno da ono što se stvara generacijama bude adekvatno zaštićeno od brojnih rizika kojima su izloženi vinogradi, voćnjaci, vinarije i destilerije.
U susret međunarodnom sajmu vina, hrane i turizma Wine Vision by Open Balkan, koji će od 10. do 12. novembra biti održan u Beogradu, Kompanija „Dunav osiguranje“ posetila je Vinariju „Milojević“, dugogodišnjeg klijenta, kako bi kroz primer uspešne domaće vinarije ukazala na značaj osiguranja u vinskoj i destilerskoj proizvodnji.
Kako bi proizvođačima omogućila sveobuhvatnu zaštitu, Kompanija „Dunav osiguranje“ razvila je specijalizovani paket osiguranja namenjen vinarijama i destilerijama.
- Ideja je bila da formiramo uslugu koja će zaštititi kompletnu proizvodnju, od primarne proizvodnje u vinogradu odnosno voćnjaku, do gotovog proizvoda na polici. Paket osiguranja vinarija i destilerija nudi pokriće od osnovnih rizika kao što su grad, požar i udar groma, ali i od dopunskih rizika poput prolećnog mraza, oluje, poplave i drugih sličnih rizika - istakao je Miloš Obrenović, koordinator za osiguranje poljoprivrede u Kompaniji „Dunav osiguranje“.
Prema njegovim rečima, taj specijalizovani paket jednom polisom objedinjuje više kategorija imovinskih osiguranja, uz pogodnosti koje uključuju popust od 20 odsto, kao i dodatne dobrobiti u zavisnosti od načina plaćanja. Posebna prednost ogleda se i u brzoj proceni, efikasnoj likvidaciji šteta i brzoj isplati naknade.
Obrenović je podsetio i da država godinama pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz subvencionisanje premija osiguranja, čime se dodatno podstiče zaštita proizvodnje od nepredviđenih rizika.
Da osiguranje predstavlja važan oslonac u poslovanju, potvrđuje i iskustvo Vinarije „Milojević“. Od prvih zasada vinove loze iz devedesetih godina do moderne vinarije izgrađene 2022. godine, porodica Milojević kontinuirano ulaže u razvoj proizvodnje i unapređenje kvaliteta svojih vina.
- Vinograd zahteva mnogo rada, vremena i posvećenosti, a na vremenske nepogode ne možete da utičete. Zato svim proizvođačima savetujem da osiguraju svoju proizvodnju kako bi bili sigurni da imaju zaštitu kada se dogode nepredviđene situacije - rekao je Milan Milojević, vlasnik Vinarije „Milojević“.
Milojević ističe da ih je upravo iskustvo sa štetom izazvanom prolećnim mrazom dodatno učvrstilo u odluci da osiguranje bude sastavni deo poslovanja.
- Sigurnost znači mir i mogućnost da budemo posvećeni svom poslu. Kada smo pretrpeli štetu, nijednog trenutka nismo sumnjali da će sve biti rešeno, jer znamo da ‘Dunav osiguranje’ stoji iza nas, iza svojih osiguranika - naglasio je Milojević.
Iako je poljoprivreda jedna od delatnosti najizloženijih rizicima, broj osiguranih vinogradara i voćara u Srbiji i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Upravo zbog toga podizanje svesti o značaju osiguranja predstavlja jedan od prioriteta Kompanije „Dunav osiguranje“, pogotovo kada je reč o proizvođačima vina i rakije.
Kompanija „Dunav osiguranje“ poziva sve posetioce sajma Wine Vision by Open Balkan da od 10. do 12. novembra posete štand Kompanije i informišu se o mogućnostima osiguranja namenjenim vinarijama, destilerijama i poljoprivrednim proizvođačima. Dodatne informacije o paketu osiguranja vinarija i destilerija, kao i o ostalim uslugama Kompanije, dostupne su putem Kontakt centra na broj 0800 386 286, kao i na internet adresi www.dunav.com.
Preporučujemo
Telekom Srbija doprineo očuvanju 11 retkih i ugroženih vrsta u Srbiji (FOTO)
07. 10. 2026. u 11:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)