OD ČOKOTA, IZ LJUBAVI, ZA GENERACIJE: Sigurnost od vinograda do boce

PROIZVODNjA vina i rakije nije samo posao. Ona podrazumeva godine ulaganja, posvećenost, strpljenje i neprekidnu brigu o svakom čokotu, svakom plodu i proizvodu koji stiže do potrošača.

Porodica Milojević/ Foto: Pakt studio

Upravo zato je važno da ono što se stvara generacijama bude adekvatno zaštićeno od brojnih rizika kojima su izloženi vinogradi, voćnjaci, vinarije i destilerije.

U susret međunarodnom sajmu vina, hrane i turizma Wine Vision by Open Balkan, koji će od 10. do 12. novembra biti održan u Beogradu, Kompanija „Dunav osiguranje“ posetila je Vinariju „Milojević“, dugogodišnjeg klijenta, kako bi kroz primer uspešne domaće vinarije ukazala na značaj osiguranja u vinskoj i destilerskoj proizvodnji.

Vinarija Milojević - vinogradi/ Foto: Pakt studio

Kako bi proizvođačima omogućila sveobuhvatnu zaštitu, Kompanija „Dunav osiguranje“ razvila je specijalizovani paket osiguranja namenjen vinarijama i destilerijama.

- Ideja je bila da formiramo uslugu koja će zaštititi kompletnu proizvodnju, od primarne proizvodnje u vinogradu odnosno voćnjaku, do gotovog proizvoda na polici. Paket osiguranja vinarija i destilerija nudi pokriće od osnovnih rizika kao što su grad, požar i udar groma, ali i od dopunskih rizika poput prolećnog mraza, oluje, poplave i drugih sličnih rizika - istakao je Miloš Obrenović, koordinator za osiguranje poljoprivrede u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

Prema njegovim rečima, taj specijalizovani paket jednom polisom objedinjuje više kategorija imovinskih osiguranja, uz pogodnosti koje uključuju popust od 20 odsto, kao i dodatne dobrobiti u zavisnosti od načina plaćanja. Posebna prednost ogleda se i u brzoj proceni, efikasnoj likvidaciji šteta i brzoj isplati naknade.

Vinarija Milojević - vinogradi/ Foto: Pakt studio

Obrenović je podsetio i da država godinama pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz subvencionisanje premija osiguranja, čime se dodatno podstiče zaštita proizvodnje od nepredviđenih rizika.

Da osiguranje predstavlja važan oslonac u poslovanju, potvrđuje i iskustvo Vinarije „Milojević“. Od prvih zasada vinove loze iz devedesetih godina do moderne vinarije izgrađene 2022. godine, porodica Milojević kontinuirano ulaže u razvoj proizvodnje i unapređenje kvaliteta svojih vina.

- Vinograd zahteva mnogo rada, vremena i posvećenosti, a na vremenske nepogode ne možete da utičete. Zato svim proizvođačima savetujem da osiguraju svoju proizvodnju kako bi bili sigurni da imaju zaštitu kada se dogode nepredviđene situacije - rekao je Milan Milojević, vlasnik Vinarije „Milojević“.

Vlasnik vinarije Milojević, Milan Milivojević/ Foto: Pakt studio

Milojević ističe da ih je upravo iskustvo sa štetom izazvanom prolećnim mrazom dodatno učvrstilo u odluci da osiguranje bude sastavni deo poslovanja.

- Sigurnost znači mir i mogućnost da budemo posvećeni svom poslu. Kada smo pretrpeli štetu, nijednog trenutka nismo sumnjali da će sve biti rešeno, jer znamo da ‘Dunav osiguranje’ stoji iza nas, iza svojih osiguranika - naglasio je Milojević.

Iako je poljoprivreda jedna od delatnosti najizloženijih rizicima, broj osiguranih vinogradara i voćara u Srbiji i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Upravo zbog toga podizanje svesti o značaju osiguranja predstavlja jedan od prioriteta Kompanije „Dunav osiguranje“, pogotovo kada je reč o proizvođačima vina i rakije.

Kompanija „Dunav osiguranje“ poziva sve posetioce sajma Wine Vision by Open Balkan da od 10. do 12. novembra posete štand Kompanije i informišu se o mogućnostima osiguranja namenjenim vinarijama, destilerijama i poljoprivrednim proizvođačima. Dodatne informacije o paketu osiguranja vinarija i destilerija, kao i o ostalim uslugama Kompanije, dostupne su putem Kontakt centra na broj 0800 386 286, kao i na internet adresi www.dunav.com.