Telekom Srbija doprineo očuvanju 11 retkih i ugroženih vrsta u Srbiji (FOTO)

PET godina projekta "Nijedna vrsta ne umire sama"

Foto:Saša Malezić

Dugogodišnja saradnja Telekoma Srbija sa udruženjima, naučnim institucijama i stručnjacima koji rade na zaštiti retkih i ugroženih vrsta, pre pet godina objedinjena je u ekološku kampanju sa jednostavnom, ali snažnom porukom: ugrožene vrste ne smeju ostati same u borbi za opstanak.

Foto: Telekom Srbija Orao Zmijar

Projekat "Nijedna vrsta ne umire sama", koji je pokrenut 2021. godine, ubrzo je postao platforma za povezivanje nauke, tehnologije i zaštite prirode i biodiverziteta. Kroz podršku aktivnim merama zaštite, terenskom radu i primeni savremenih tehnologija mobilnih telekomunikacija u monitoringu ugroženih vrsta unapređene su aktivnosti na očuvanju 11 retkih i ugroženih vrsta: beloglavog supa, orla zmijara, surog orla, orla belorepana, patuljastog orla, modrovrana i sova, kao i mrkog medveda, risa, dabra i tekunica.

Foto: Duško Ćirović Mrki Medved

Zahvaljujući projektu, prvi put u Srbiji telemetrijskim odašiljačima markirani su orao zmijar, suri i patuljasti orao, a prvi put u našoj zemlji postavljen je i video-nadzor na gnezdo jednog para orlova zmijara.

Posebno mesto zavređuje i projekat "Tajni život medveda", u okviru kojeg je mužjak mrkog medveda Aleksandar postao prvi medved u Srbiji opremljen GPS/GSM ogrlicom sa ugrađenom kamerom, omogućivši stručnjacima jedinstven uvid u njegovo kretanje, ponašanje i život u prirodnom staništu.

Nekoliko godina kasnije, priča je nastavljena kroz praćenje medvedice Paraskeve, koja je tokom istraživanja donela na svet dva mečeta.

Povodom obeležavanja jubileja projekta, zaposleni u kompaniji Telekom Srbija glasanjem su odabrali ime mlade ženke beloglavog supa i nazvali je Iskra kao simbol nove nade i života za tu vrstu. Njeno kretanje prati se pomoću satelitske telemetrije, a prikupljeni podaci pomažu stručnjacima da bolje razumeju ovu ugroženu vrstu i unaprede mere njene zaštite.

Gubitak biodiverziteta jedan je od najvećih izazova savremenog doba i zahteva dugoročan, stručan i sistemski pristup.

Foto: Telekom Srbija Dabar

Pet godina projekta pokazalo je da za zaštitu prirode nema brzih rešenja i da se najveći efekat ostvaruje upravo kroz kontinuitet, partnerstva i posvećen rad na terenu.

Dugoročno praćenje vrsta omogućava prikupljanje dragocenih podataka, bolje razumevanje njihovih potreba i donošenje odluka koje doprinose njihovom očuvanju.

Foto: Zoran Karić Sova

U tom procesu tehnologija povezuje prirodu, nauku i ljude.

Telekom Srbija svojim tehnološkim potencijalom pruža podršku stručnjacima i institucijama koje rade na očuvanju prirodnih vrednosti.

Danas, pet godina kasnije, poruka ostaje ista – čuvajmo najvažniju od svih mreža, mrežu života.

Ona ne može da opstane bez ključnih vrsta koje u njoj imaju svoje mesto i nezamenljivu ulogu.

Kada nestane vrsta nestaje i deo sveta kojem i sami pripadamo. Jer nijedna vrsta ne umire sama.