POSLE 30 STEPENI, SLEDE PLJUSKOVI I ZAHLAĐENJE: RHMZ se oglasio, poznato kada možemo očekivati snažan vremenski obrt
U SRBIJI će u četvrtak, 8. oktobra, biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok se uveče na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuje naoblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima.
Kako je upravo saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima i jak, južni i jugoistočni, u toku noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 30 stepeni, najnovija je vremenska prognoza RHMZ.
U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od 10 do 14, a najviša oko 30 stepeni.
Kakvo vreme nas očekuje narednih sedam dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15. oktobra, u petak će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde s kišom.
Za vikend se očekuje pretežno oblačno i još hladnije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, a u nedelju pre podne na severu i zapadu, posle podne i u ostalim krajevima, prestanak padavina, a zatim i kratkotrajno razvedravanje.U ponedeljak se očekuje novo naoblačenje sa severa i zapada koje će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove.
U utorak na severu, a u sredu i na zapadu Srbije biće suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. U četvrtak će biti pretežno sunčano u celoj zemlji.
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