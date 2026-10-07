STIŽE ZAHLAĐENJE, LEPO VREME NA IZMAKU: Kiša i pljuskovi će se prvo sručiti na ove delove naše zemlje, evo i kada

LEPOM vremenu odbrojani su dani. Iako su noći i jutra veoma hladna, uz pojavu mraza, tokom dana vreme je nalik letnjem.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Još toplije biće danas i u četvrtak, a maksimalna temperatura biće i do 29, lokalno i do čak 30 stepeni.

U sredu se očekuje sunčano, a u četvrtak povećanje oblačnost.

Već u četvrtak krajem dana stiže i oblačnost sa kišom, a padavine će se intenzivirati tokom noći. Biće i pljuskova, ponegde sa grmljavinom.

U petak svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine, povremeno sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 22 u Bačkoj do 28 stepeni na istoku Srbije, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U subotu osetno hladnije, a hladni front doneće pad temperature vazduha i to prvo severnim i zapadnim delovima zemlje, dok se na jugu i istoku tokom većeg dela dana očekuje i dalje veoma toplo. Biće kiše i pljuskova sa grmljavinom, dok se na severu očekuje suvo.

Od nedelje hladnije

Početkom sledeće sedmice nastaviće se postepeni pad temperature vazduha i one će biti uglavnom ispod 20 stepeni.

Sredinom sedmice očekuje se dalje zahlađenje, nalik jesenjem, uz prolaznu kišu, a na višim planinama očekuje se i sneg.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO