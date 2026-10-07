Društvo

OMILJENO LICE LINIJE 706E: Kako je vozač "Strele" Slavko Marić postao omiljeni tik-toker svojih putnika

В.Н.

07. 10. 2026. u 14:00

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DA VOŽNjA gradskim i prigradskim linijama može da bude zabavna i puna pozitivne energije, dokazuje nam Slavko Marić, poznati tik-toker koji sedi za volanom autobusa ASP "Strela" Obrenovac i svakodnevno nas podseća da se uz lepu reč i dobro raspoloženje svaki put postaje lepa priča.

ОМИЉЕНО ЛИЦЕ ЛИНИЈЕ 706Е: Како је возач Стреле Славко Марић постао омиљени тик-токер својих путника

Foto: Printscreen

Slavko nije svakodnevni vozač autobusa, već čovek koji svoj posao obavlja sa puno ljubavi, a putnici su to odavno prepoznali.

Uvek raspoložen za kratak razgovor i osmeh, Slavko je postao pravo osveženje na liniji 706E, a sada je njegova pozitivna energija pronašala put i do digitalnog sveta.

 

Sve je počelo sponatno, uz snimak na kojem se čuje čuveno pitanje "Da li idete do Zelenog venca?" - momenat koji je Slavko zabeležio na poslu i podelio sa svojim pratiocima na TikToku. 

Kada je simpatična objava ubrzo postala viralna i pridobila veliku pažnju na mrežama, simpatični vozač je dobio podstrek da nastavi da deli zanimljive trenutke i priče iz autobusa. 

Danas, više od 25 hiljada pratilaca svakodnevno sa nestrpljenjem očekuje nove zanimljive trenutke i priče iz autobusa.

Slavko ne samo što svojom iskrenošću prikazuje lepotu svog zanimanja, već prikazuje i brojne izazove koji na kraju dana nastavljaju da prenose dobru energiju.

Kroz kratki video format, putnici i pratioci imaju priliku da vide kako izgleda radni dan iza volana, kao i da osete toplinu kojom Slavko zrači. 

Ovu priču krasi i jedna činjenica, a to je da Slavko ima apsolutnu podršku svog poslodavca, preduzeća "ASP Strela Obrenovac", u svom novom hobiju.

U trenutku kada se poslodavci često fokusiraju isključivo na stroge ciljeve i imaju sve strože mere po pitanju društvenih mreža, "ASP Strela Obrenovac" je prepoznala važnost autentičnosti i pozitivnog predstavljanja svojih zaposlenih, dajući Slavku vetar u leđa kako bi nastavio da širi vedar duh i izmami osmehe na licu putnika.

Slavko Marić je dokaz da se uz ljubav prema poslu i malo dobre volje, svaki radni dan može da se pretvori u lepu priču.

Zato, ukoliko se nađete na njegovoj liniji, ne zaboravite da uzvratite osmeh.

Možda baš vi postanete zvezda njegovog sledećeg TikTok videa

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