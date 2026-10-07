Bio saigrač Banetu Ivanoviću i Milinković-Saviću legendarni Španac završio karijeru

Španski fudbaler Pedro Rodrigez objavio je kraj profesionalne karijere u 39. godini.

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- Osećam da je došlo vreme. Vreme je da napravim korak napred i započnem novu fazu u svom životu. Idem ponosan što sam proživeo svoj san i zbog svih ljudi koji su bili uz mene da ga ostvare. Hvala ti, fudbale, što si me učinio tako srećnim - napisao je Pedro na društvenoj mreži "X".

Poslednji klub Pedra bio je Lacio, u kom je igrao od 2021. godine, posle jedne sezone provedene u ljutom gradskom rivalu Romi. U dresu Lacijala bio je saigrač i sa Sergejem Milinkovićem Savićem

Najveće uspehe ostvario je sa Barselonom, za koju je igrao od 2008. do 2015. godine. Osvojio je sa Barselonom tri Lige šampiona, pet titula prvaka Španije, četiri Kupa kralja, dva Svetska klupska prvenstva i tri UEFA Superkupa.

Sa Čelsijem, za koji je igrao od 2015. do 2020. godine, osvojio je Ligu Evrope, Premijer ligu i FA Kup. Bio je saigrač Branislavu Ivanoviću.

Za reprezentaciju Španije Pedro je odigrao 65 utakmica i dao 17 golova, a sa "crvenom furijom" je bio svetski (2010) i evropski prvak (2012).

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