EVO ŠTA NAS ČEKA NAREDNIH DANA: Temperaturni šok u SRBIJI: Jutra u MINUSU, a preko dana letnje temperature
DANAŠNjE jutro u Srbiji osvanilo je vedro i veoma hladno, a u dolinama i kotlinama bilo je i magle. U pojedinim predelima zabeležen je i mraz.
Najhladnije je bilo u Sjenici sa -3°C. U većem delu Srbije minimalna temperatura kretala se od 0 do 5 stepeni, širom Vojvodine od 4 do 7 stepeni, a najtoplije je bilo u Beogradu sa 11°C.
Zlatibor je merio 7, a Kopaonik 3°C.
Tokom dana je osetno toplije, pa se ovog poslepodneva u Somboru beleži i letnja temperatura od 26 stepeni. U ostalim predelima Srbije trenutne temperature kreću se od 21 do 25 stepeni, u Beogradu je 23.
Sjenica meri 18, Zlatibor 15, a Kopaonik 10 stepeni.
Preovladava vedro.
Upravo je vedro vreme i uzrok velike temperaturne razlike između dana i jutra, a ta razlika iznosi i više od 20 stepeni, jer vedro nebo noću uslovljava jako izračivanje atmosfere, a tokom dana dolazi do jakog zagrevanja.
Nakon letnjeg dana, pred nama su vedro veče i noć, ali i veoma hladno, pa se za vikend ujutro ponovo očekuje mraz, a tokom dana biće sunčano i toplo vreme.
Ovakvo vreme očekuje se i narednom periodu, a do pogoršanja će doći oko 9. oktobra.
(Telegraf.rs)
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