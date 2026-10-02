HRVATI U OČAJU ZBOG SRPSKE VOJNE MOĆI: Anušić uplašen snagom naše vojske, priznao koliko smo jaki (FOTO)

UMESTO da objasni protiv koga je usmeren vojni savez Hrvatske, Albanije i lazne drzave Kosovo, hrvatski ministar odbrane Anušić udara po Srbiji i ne krije da je u ovom trenutku vojno superiorna.

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Izjava Ivana Anušića ministra odbrane Hrvatske:

"NEPRIJATELjSKA RETORIKA"

Potom je govorio o bezbednosnoj situaciji u okruženju, a posebno o retorici koja dolazi iz susedne Srbije.

- Druga i treća stvar koju želim da pomenem jeste bezbednosna situacija u Hrvatskoj, oko Hrvatske i u našem okruženju. Ona nije jednostavna, ona je teška, komplikovana, istorija koja nas opterećuje, istorija koja nas je naučila odličnim lekcijama i retorika koja se ponovo čuje iz susedne zemlje Srbije.

Neverovatna je retorika, agresivna, napadačka i, na kraju krajeva, veoma neprijateljska. Šta ćemo i kako ćemo u budućnosti sa tim našim susedima i šta ćemo i kako ćemo sa njima i njihovom politikom, to ćemo još videti. Svesni smo jedne stvari – da Srbija već desetu godinu intenzivno naoružava svoje oružane snage veoma ozbiljnim oklopnim, ne bih rekao odbrambenim, nego ofanzivnim sistemima.

Srbija ne prestaje sa retorikom koju je imala i devedesetih godina, koja je nakon te retorike započela krvavim ratom u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Rekao bih da je ta retorika možda i malo oštrija.

Na vest da Srbija ima hipersonične rakete dometa 400 kilometara, kineske proizvodnje, koje su Srbi i predsednik Srbije nazvali oružjem koje može da pogodi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčanke, nama je to bio dovoljan motiv da tražimo protivodgovor.

Mi protivodgovor imamo. Imamo raketni sistem dugog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju. Ne želim da generalno rasprava o tome završi time ko ima veći domet raketnog sistema, ali na ono što oni imaju Hrvatska ima odgovor i vrlo brzo će biti u posedu tog sistema. To će ponovo uspostaviti ravnotežu oružanih snaga na ovom području, u ovom okruženju, na jugoistoku Evrope, što je veoma važno.

HRVATSKA – GLAS RAZUMA

I to moramo nastaviti da radimo. Hrvatska je bila glas razuma u svim sukobima, u svim političkim situacijama i i dalje je Hrvatska glas razuma. Ali neko mora imati protivtežu susedu koji se naoružava i koji preti revanšom za devedesete godine i opstanak posle "Oluje", koji preti da je teritorija Republike Kosovo srpska teritorija, koji preti da su delovi Hrvatske i dalje linija Karlovac–Karlobag–Virovitica, njihova granica.

Hrvatska mora postati svesna da ne živimo u idealnom svetu i da nemamo idealne susede i da moramo voditi brigu, učiti kako da zaštitimo nas, ali pre svega decu kojoj smo dužni da obezbedimo sigurnost. Jer ponovni rat znači da će moja deca, vaša deca, biti ti koji će ići u uniforme i ponovo ratovati.

Ono što sada radimo upravo je to – da sprečimo taj konačni i završni scenario koji 1990. godine nismo mogli da sprečimo, ali danas možemo.

Zato i odbrambena industrija, i politika, i diplomatija, i svi mi koji smo danas u ovoj prostoriji, kao i oni koji nisu u ovoj prostoriji, moramo raditi na tome da budemo dovoljno snažni i jaki da nikome više ne padne na pamet da napadne Hrvatsku i da Hrvatsku gleda kao lak plen.

Iz tog razloga treba da imamo saradnju sa našim saveznicima, kako sa Republikom Kosovo, tako i sa Albanijom, kao i sa susedima koji su u našem okruženju, susedima koji su članice NATO-a i susedima koji nisu članice NATO-a, ali koji imaju miroljubivu politiku, dobronamernu politiku i čija je politika stabilnost, mir i saradnja."

Foto: Printskrin