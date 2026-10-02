Svet

ŠTA POSLE MERCA? EU već pravi planove za slučaj pada nemačkog kancelara

D.D.

02. 10. 2026. u 13:08

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POSLE niza ponižavajućih poraza na izborima i unutarstranačkog spora oko socijalnih davanja, Evropska unija je zaključila da su nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu dani najverovatnije odbrojani, javlja "Politiko EU" pozivajući se na pet neimenovanih sagovornika.

ШТА ПОСЛЕ МЕРЦА? ЕУ већ прави планове за случај пада немачког канцелара

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Dve države-članice EU su čak na sastancima razmatrale razne scenarije za slučaj Mercovog pada, navode izvori briselskog lista.

Nestabilnost u Nemačkoj svakako će poremetiti pregovore o sledećem sedmogodišnjem budžetu bloka, pogotovo ako u Francuskoj dogodine na predsedničkim izborima pobedi evroskeptična Marin le Pen, podseća "Politiko".

Vilhelm Gebhard, poslanik Bundestaga iz Mercove CDU, kaže da "svaka rasprava o nemačkom kancelaru slabi ulogu Nemačke u EU i svetu".

To, međutim, nije sprečilo neke članice da prave teoretske planove, zlu ne trebalo.

Za Brisel, najgori scenario bio bi Nemačka sa vladom "krajnje desnice", odnosno Alternative za Nemačku (AfD), ali se to smatra malo verovatnim na kraće staze, jer niko od većih partija nije spreman za nove opšte izbore.

- Svi koalicioni partneri znaju da prevremenim izborima samo gube. Očekujem zato da se drže na okupu i nekako snađu - kaže Hana Nojman, poslanik opozicionih Zelenih u Evropskom parlamentu.

(RT Balkan)

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