Društvo

ČEKA NAS SNAŽAN UTICAJ ANTICIKLONA: Evo kad naoblačenje stiže u Srbiju

В.Н.

28. 09. 2026. u 14:09

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KRAJ septembra i veći deo prve polovine oktobra doneće Srbiji uglavnom stabilno, suvo i vedro vreme.

ЧЕКА НАС СНАЖАН УТИЦАЈ АНТИЦИКЛОНА: Ево кад наоблачење стиже у Србију

Foto: Novosti

Očekuje se snažan uticaj anticiklona i visokog vazdušnog pritiska.

Jutra će biti hladna i sveža, a dani topli.

Jutarnja temperatura biće uglavnom od 4 do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 20 do 25-26 stepeni, što su prosečne vrednosti za ovo doba godine.

U četvrtak i tokom narednog perioda očekuje se naoblačenje, ali uglavnom bez padavina. Ako ih bude, biće ih u vrlo malim količinama na istoku i jugoistoku zemlje, kao posledica delovanja visinskog ciklona iznad Grčke, pa će malo vlage iz njega sa istoka i severoistoka stići i do Srbije, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Prema trenutnim prognozama, bar do 12. oktobra nema na vidiku značajnijeg zahlađenja nalik jesenjem niti obilnijih i značajnijih padavina.

(Telegraf)

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