ČEKA NAS SNAŽAN UTICAJ ANTICIKLONA: Evo kad naoblačenje stiže u Srbiju
KRAJ septembra i veći deo prve polovine oktobra doneće Srbiji uglavnom stabilno, suvo i vedro vreme.
Očekuje se snažan uticaj anticiklona i visokog vazdušnog pritiska.
Jutra će biti hladna i sveža, a dani topli.
Jutarnja temperatura biće uglavnom od 4 do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 20 do 25-26 stepeni, što su prosečne vrednosti za ovo doba godine.
U četvrtak i tokom narednog perioda očekuje se naoblačenje, ali uglavnom bez padavina. Ako ih bude, biće ih u vrlo malim količinama na istoku i jugoistoku zemlje, kao posledica delovanja visinskog ciklona iznad Grčke, pa će malo vlage iz njega sa istoka i severoistoka stići i do Srbije, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Prema trenutnim prognozama, bar do 12. oktobra nema na vidiku značajnijeg zahlađenja nalik jesenjem niti obilnijih i značajnijih padavina.
(Telegraf)
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