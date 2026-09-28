SRPKINJA SE POVUKLA! Olimpijska šampionka završila karijeru

Donela nam je zlatnu medalju sa OI u Parizu 2024.

Foto: N.Skenderija

Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Arunović (39) odlučila je da završi profesionalnu karijeru. Jedna od najtrofejnijih srpskih sportistkinja, koja je na Igrama u Parizu u miksu pištoljem sa Damirom Mikecom (42) osvojila zlato, potvrdila je na društvenim mrežama da se neće više takmičiti.

"Otkako znam za sebe, moj život se merio u krugovima i milimetrima. Počela sam kao dete. Gledala sam starije. I mislila: jednog dana biću kao oni. A možda, ako budem radila dovoljno… i bolja. I radila sam. Streljaštvo me nije naučilo samo da pogodim centar. Naučilo me je da ostanem mirna kada je oko mene haos. Da izdržim kada boli. Da nastavim kada ne ide. Da prihvatim da nekada jedan milimetar odlučuje sve. Pobedu. Poraz. Godine rada. Kroz celu karijeru pred očima mi je bila jedna medalja. Olimpijska zlatna. Spremajući se za nju, osvojila sam sve ostale. Svetska zlata. Evropska zlata. Svetske kupove. Postigla svetski rekord. A onda je i ona došla na red. I zaokružila celu priču“, napisala je Zorana u video-snimku na Instagramu.

Rođena Beograđanka je dva puta bila svetska šampionka, a čak devet puta je osvaja titulu prvaka Evrope. Četiri zlata osvojila je na Mediteranskim igrama, poslednje prošlog meseca u Tarantu. Ukupno 45 medalja na velikim takmičenjima.

"Danas znam da me nije oblikovala ta medalja sa Olimpijskih igara u Parizu. Oblikovalo me je sve što je bilo potrebno da do nje stignem. Svaki trening. Svaki promašaj. Svaki poraz. Svaki put kada sam morala ponovo. I kroz sve to nisam bila sama", poručila je Zorana.

Ona se na kraju i zahvalila rođenoj sestri Jeleni, koja joj je bila trener i najveća podrška.

"Sejo… Ovo nikada nije bio samo moj put. Bio je naš. Tvoja ljubav me je gurala onda kada ja više nisam mogla. Od mene si napravila šampiona.Ali, još važnije, napravila si me boljim čovekom. Zajedno smo sanjale. Zajedno smo padale. Zajedno ustajale. I na kraju… zajedno smo osvojile sve. Danas mogu da kažem da sam dobila sve što sam od ovog sporta mogla da poželim. Medalje. Pobede. Uspomene. Ali najvrednije što mi je dao ne može da stane ni na jedno postolje. Dao mi je nas. I zato je vreme... Drago streljaštvo… Hvala ti za svaki milimetar. Za svaki pogodak. I svaki promašaj. Za sve što si mi uzelo. I za sve što si mi dalo. I zato ovo je kraj. Zorana Arunović over and out".