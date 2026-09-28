Bivši fudbaler Partizana dobio sina i dao mu neočekivano ime
NEKADAŠNjI fudbaler Partizana, Nemanja Miletić postao je otac.
On je dobio sina kome je dao ime Despot. Ovo ime potiče od grčke reči "despotes", što znači, gospodar ili vladar.
Miletić ima 35 godina i trenutno nastupa za Čukarički u koji je došao prošle godine iz grčkog Volosa.
Defanzivac je još nastupao za Slogu iz Kraljeva, Borac Čačak, Vojvodinu, Vesterlo, Al Raed i Omoniju.
Crno-beli dres kluba iz Humske je nosio u dva navrata i osvojio je dva kupa Srbije sa "parnim valjkom", u sezoni 2017/18 i 2018/19.
Miletić je ove takmičarske godine za Čukarički upisao devet nastupa u Superligi Srbije i zabeležio je jednu asistenciju.
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