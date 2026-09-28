Bivši fudbaler Partizana dobio sina i dao mu neočekivano ime

NEKADAŠNjI fudbaler Partizana, Nemanja Miletić postao je otac.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

On je dobio sina kome je dao ime Despot. Ovo ime potiče od grčke reči "despotes", što znači, gospodar ili vladar.

Miletić ima 35 godina i trenutno nastupa za Čukarički u koji je došao prošle godine iz grčkog Volosa.

Defanzivac je još nastupao za Slogu iz Kraljeva, Borac Čačak, Vojvodinu, Vesterlo, Al Raed i Omoniju.

Crno-beli dres kluba iz Humske je nosio u dva navrata i osvojio je dva kupa Srbije sa "parnim valjkom", u sezoni 2017/18 i 2018/19.

Miletić je ove takmičarske godine za Čukarički upisao devet nastupa u Superligi Srbije i zabeležio je jednu asistenciju.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“