Fudbal

Bivši fudbaler Partizana dobio sina i dao mu neočekivano ime

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 09. 2026. u 15:16

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NEKADAŠNjI fudbaler Partizana, Nemanja Miletić postao je otac.

Бивши фудбалер Партизана добио сина и дао му неочекивано име

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

On je dobio sina kome je dao ime Despot. Ovo ime potiče od grčke reči "despotes", što znači, gospodar ili vladar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Miletić ima 35 godina i trenutno nastupa za Čukarički u koji je došao prošle godine iz grčkog Volosa.

Defanzivac je još nastupao za Slogu iz Kraljeva, Borac Čačak, Vojvodinu, Vesterlo, Al Raed i Omoniju.

Crno-beli dres kluba iz Humske je nosio u dva navrata i osvojio je dva kupa Srbije sa "parnim valjkom", u sezoni 2017/18 i 2018/19.

Miletić je ove takmičarske godine za Čukarički upisao devet nastupa u Superligi Srbije i zabeležio je jednu asistenciju.

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