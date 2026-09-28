Dušan Tadić jednom izjavom oduševio Holanđane

Dan posle utakmice, Holanđani komentarišu izjavu kapitena Orlova

foto:N.Skenderija

Kapiten reprezentacije Srbije, Dušan Tadić, posle poraza od Holandije govorio je biranim rečima o "Oranju" i njihovom novom selektoru Ćaviju Ernandesu, a njegove reči privukle su veliku pažnju tamošnje javnosti.

Tadić nije uspeo da sa Srbijom izbegne poraz od Holandije na Marakani, ali je posle utakmice još jednom pokazao zbog čega uživa veliki ugled u toj zemlji.

Kapiten je ušao u igru početkom drugog poluvremena, kada je Srbija uspela da izjednači, ali je Holandija golom Meksija Merdinka u 70. minutu stigla do pobede od 2:1.

Posle utakmice Tadić je za holandske medije govorio o reprezentaciji Holandije, uz poseban osvrt na pohvale koje je srpski reprezentativac uputio Holanđanima.

- Holandija je veoma jaka, ali mi smo dali sve od sebe. Borili smo se i mogli smo da dođemo do 2:2, ali nažalost nismo uspeli - rekao je Tadić.

A onda je usledila izjava koja je posebno privukla pažnju u Holandiji.

- To je dobra ekipa, poznajem mnogo igrača i veoma je lepo videti kako napreduju. Mislim da je Ćavi veoma dobar trener, sa svojom filozofijom. Holandski, španski - oni se razumeju! Mislim da ih čeka sjajna budućnost - poručio je Tadić.

Holandski mediji posebno su izdvojili upravo deo u kojem je Tadić govorio o budućnosti reprezentacije pod vođstvom Ćavija.

Tadić je prethodno, uoči utakmice, takođe govorio veoma pohvalno o Holandiji, koju je opisao kao jednu od najboljih reprezentacija na svetu. Za holandske medije je istakao i da mu je igranje za Srbiju uvek posebno, dok je povratak u nacionalni tim usledio nakon odluke da se 2024. godine oprosti od reprezentacije.