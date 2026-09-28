Politika

"NAJCRNJI MOGUĆI SCENARIO ZA SRPSKU EKONOMIJU": Mali otkriva šta bi se dogodilo ako bi Šoškić došao na vlast (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 14:30

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Ministar finansija u tehničkom Siniša Mali objavio je na svom Instagram nalogu video iz posete porodici Ćećez, u kojem govori o tome kako bi, prema njegovim navodima, izgledala srpska ekonomija ukoliko bi na vlast došao nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.

НАЈЦРЊИ МОГУЋИ СЦЕНАРИО ЗА СРПСКУ ЕКОНОМИЈУ: Мали открива шта би се догодило ако би Шошкић дошао на власт (ВИДЕО)

Photo: Instagram/printscreen sinisamali

Uz video koji je postavio on poručuje: 

"Kako bi izgledala srpska ekonomija kada bi prvi ekonomista blokadera i nekadašnji guverner NBS Dejan Šoškić došao na vlast"

Takođe u videu kaže da bi to bio "najcrnji mogući scenario za srpsku ekonomiju" tako i za celu Srbiju.

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