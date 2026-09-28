"NAJCRNJI MOGUĆI SCENARIO ZA SRPSKU EKONOMIJU": Mali otkriva šta bi se dogodilo ako bi Šoškić došao na vlast (VIDEO)

Ministar finansija u tehničkom Siniša Mali objavio je na svom Instagram nalogu video iz posete porodici Ćećez, u kojem govori o tome kako bi, prema njegovim navodima, izgledala srpska ekonomija ukoliko bi na vlast došao nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.

Photo: Instagram/printscreen sinisamali

Uz video koji je postavio on poručuje:

"Kako bi izgledala srpska ekonomija kada bi prvi ekonomista blokadera i nekadašnji guverner NBS Dejan Šoškić došao na vlast"

Takođe u videu kaže da bi to bio "najcrnji mogući scenario za srpsku ekonomiju" tako i za celu Srbiju.