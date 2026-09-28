"NISTE SAMI" Željko Mitrović dirljivim rečima i vrednim poklonom obradovao majku četvoro dece iz Čačka (FOTO)
DIRLjIVIM rečima "Niste sami!" Željko Mitrović obradovao je majku četvoro dece iz Čačka, a onda joj uručio veliku pomoć. Prizor iz njihovog doma raznežio je sve!
Vlasnik i direktor "Pink Media Group", Željko Mitrović, u sklopu svoje velike humanitarne akcije, promenio je lošu sudbinu još jedne porodice u Srbiji. Ovog puta, Mitrović je posetio porodicu Radosavljević koja živi u Čačku u veoma lošim uslovima. Novčana pomoć od pola miliona dinara i pokloni za decu, ulepšaće tmurnu svakodnevicu ove porodice i osigurati bezbrižnije dane.
U uslovima koji su daleko od prihvatljivih za pristojan život odrasta četvoro mališana.
Nažalost, to nije jedini problem s kojim se čačanska porodica Radosavljević suočava.
Trogodišnji Gabrijel je nepokretan od rođenja i bez ruke, dok se njegova sedmogodišnja sestra Šama i majka Edisa bore sa dijabetesom.
No, kad je najteže, tu je Željko Mitrović. Uvek spreman da pomogne, pruži podršku, ali i pokaže da u ovoj borbi niko nije sam.
Edisa je objasnila da su tegobe kod njenog trogodišnjeg sina nastale tokom porođaja, kao i da dete ne govori, da slabo hoda i da nema desnu ruku nema. Kako je dodala, i ona i ćerka imaju dijabetes i problem sa štitnom žlezdom.
- Može po malo da ide, ali ne kako treba, pada često - rekla je ona.
Mitrović je deci doneo poklone – igračke, slatkiše i garderobu.
- Oprosti što kasnimo dva dana, nismo mogli sve da postignemo, ali evo - danas smo ovde. Ti si čudo od majke - rekao je Mitrović.
- Devojčica je skoro pala u komu pre nekoliko meseci, jer je bio jako visok šećer - rekla je Edisa.
Mitrović je kazao da sada postoje i neki novi lekovi za dijabetes, koji ne regulišu samo šećer, već i druge procese u organizmu. Rekao je Edisi da se raspita o lekovima, i za nju i za ćerku, te da će on, ako bude potrebno, da plati lekove.
Mitrović je porodici uručio i pola miliona dinara, nakon čega je otvarao poklone sa decom koji su ih oduševili.
I pored svega što ih je zadesilo, Radosavljevići sada, zahvaljujući Željku Mitroviću, s vedrinom gledaju u budućnost, jer će predstojeći dani ovoj porodici biti lepši i spokojniji - s manje briga i više radosti.
Za Radosavljeviće, ovo nije samo finansijska pomoć, već i poruka da nisu sami i da u teškim trenucima postoje ljudi spremni da pruže ruku i uliju veru u bolje sutra. Njihov dom je sad ispunjen nadom, a dani koji dolaze nose više razloga za osmeh, bezbrižnije detinjstvo i veru da i posle najtežih perioda mogu doći lepši dani.
Poseta porodici Radosavljević još jednom je pokazala koliko jedan gest pažnje i solidarnosti može da znači onima kojima je podrška najpotrebnija. Osmesi dece, radost zbog poklona i nada koju je porodica dobila zajedno s konkretnom finansijskom pomoći najlepša su potvrda da dobrota ima snagu da promeni nečiju svakodnevicu.
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