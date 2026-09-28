Fudbal

LEGENDA ODGOVORILA PAUNOVIĆU: I ja sam prvo mislio da nije ništa, ali...

М.М.

28. 09. 2026. u 14:59

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Čuveni as smatra da je penal postojao

ЛЕГЕНДА ОДГОВОРИЛА ПАУНОВИЋУ: И ја сам прво мислио да није ништа, али...

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije sa 2.1 u Beogradu, a jedan od detalja koji je izazvao mnogo pažnje bila je odluka sudije Šimona Marčinjaka da dosudi penal za „Oranje“.

Selektor Srbije Veljko Paunović posle utakmice nije krio nezadovoljstvo zbog odluke poljskog arbitra. Smatrao je da je penal dosuđen prelako i da se na ovom nivou fudbala takva odluka ne sme donositi.

- Osećali smo se oštećeno zbog penala. Bio je veoma lako dosuđen i na ovom nivou fudbala ne možete doneti takvu odluku - rekao je Paunović.

Na njegove reči osvrnuo se i Rafael van der Vart, legendarni reprezentativac Holandije i nekadašnji fudbaler Ajaksa, Totenhema i Real Madrida.

Van der Vart je priznao da je i njegov prvi utisak bio sličan Paunovićevom, ali je posle gledanja usporenog snimka promenio mišljenje.

- I ja sam prvo mislio: „Ovo nije ništa“. Ali kada dobro pogledate ponovljeni snimak, ne možete tek tako nekoga oboriti. To je bio opravdan penal - rekao je Van der Vart.

Holandija je upravo iz tog jedanaesterca stigla do prednosti, a precizan je bio Meks Merdink. Srbija je uspela da izjednači preko Luke Jovića, ali je Merdink drugim golom doneo „Oranju“ pobedu na Marakani.

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