PANIKA U NEMAČKOM POLITIČKOM VRHU? Razmatraju promenu pravila glasanja zbog uspeha AfD-a
VLADE nemačkih saveznih država razmatraju promenu pravila glasanja, kako bi sprečile desničarsku stranku Alternativa za Nemačku da blokira odluke, ako preuzme kontrolu u Saksoniji-Anhaltu gde je osvojila većinu na izborima koji su održani 6. septembra, otkrivaju izvori upućeni u to pitanje.
Promena pravila glasanja koja se razmatra odnosi se na glasanje na Konferenciji predsednika ministara, forumu na kome 16 nemačkih premijera saveznih država koordinira stavove o pitanjima kao što su savezno i pokrajinsko finansiranje, migracije i energetika, prenose mediji.
Lideri saveznih država razmatraju da se pređe na odlučivanje po većinskom sistemu, umesto jednoglasnog odlučivanja o pitanjima sa budžetskim implikacijama i stvaranju zajedničkih institucija, što bi AfD, ako uspe da formira vladu u Saksoniji-Anhaltu, u slučaju jednoglasnog odlučivanja mogla da blokira, kazali su izvori koji su upoznati sa razmatranjima.
Jedan od izvora je rekao da je cilj promene pravila glasanja da se spreči "orbanizacija" konferencije, što se odnosi na bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, čija je vlada više puta koristila jednoglasno odlučivanje u Evropskom savetu, kako bi odložila ili blokirala odluke lidera u Briselu.
Izvori su naveli da se razmatra da bi mere, za koje je sada potrebno jednoglasno odlučivanje, mogle bi ubuduće budu usvojene sa 13 od 16 glasova.
Razmatranja o promeni načina glasanja pokazuju koliko je pobeda AfD-a, koja je u Saksonji-Anhaltu osvojila 44,5 odsto glasova, potresla politički establišment, koji se sprema za prvu pokrajinsku vladu krajnje desnice od Drugog svetskog rata.
(Sputnjik)
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