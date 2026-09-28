OVDE SE DANAS VRAĆA LETO: Ovaj grad biće najtopliji u Srbiji, evo koliko će biti stepeni

U SRBIJI je jutros osvanulo hladno jutro.

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

U većem delu zemlje temperatura se spustila ispod 10 stepeni, ponegde i ispod 5 stepeni.

Foto:meteociel

Najladnije je bilo u Sjenici sa samo 2°C.

Foto:meteociel

U ovom času temperature su u značanijem porastu.

Pred nama je sunčan i topao dan.

Maksimalna temperatura biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 25°C.

Najtopliji grad sa 26 stepeni danas će biti Ćuprija.

Slično vreme očekuje se i narednih dana.

(Telegraf)