OVDE SE DANAS VRAĆA LETO: Ovaj grad biće najtopliji u Srbiji, evo koliko će biti stepeni
U SRBIJI je jutros osvanulo hladno jutro.
U većem delu zemlje temperatura se spustila ispod 10 stepeni, ponegde i ispod 5 stepeni.
Najladnije je bilo u Sjenici sa samo 2°C.
U ovom času temperature su u značanijem porastu.
Pred nama je sunčan i topao dan.
Maksimalna temperatura biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 25°C.
Najtopliji grad sa 26 stepeni danas će biti Ćuprija.
Slično vreme očekuje se i narednih dana.
(Telegraf)
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