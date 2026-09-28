Ekonomija

EVO KADA STIŽU PENZIJE ZA SEPTEMBAR: Prva isplata već 2. oktobra, poznati svi datumi

T.J.

28. 09. 2026. u 15:35

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REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za septembar 2026. godine.

ЕВО КАДА СТИЖУ ПЕНЗИЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР: Прва исплата већ 2. октобра, познати сви датуми

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće uplaćene 2. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za septembar biće 6. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za septembar biće 10. oktobra na tekuće račune, a 12. oktobra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. 

Isplata penzija za septembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 9. oktobra 2026. godine.

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