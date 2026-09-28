POBEDNIK SLAGALICE UČITELJ NA KOSOVU I METOHIJI: U finalnoj epizodi sve vreme gubio, učenici navijali za njega (VIDEO)

DRAGAN Brzaković, učitelj u Osnovnoj školi "Sveti Sava“ u Plemetini na Kosovu i Metohiji, pobednik je 200. ciklusa kultnog kviza Slagalica.

Foto: Printskrin Jutjub/Kosovo Online

Put do pobede nije bio lak, a za kviz znanja, kako kaže, priprema se tokom čitavog života.

I dok se u svetu tehnologije trudi da svoje znanje prenese na učenike, njegova poruka je jasna - čitajte.

Nakon osvajanja kviza Slagalica, pristigle su čestitke, ali kako navodi Brzaković, put do pobede nije bio lak.

- Svi moji prijatelji, učenici, rodbina, kolege sa posla bili su oduševljeni. Nakon osvajanja prvog mesta, svi su redom čestitali. Zapravo, nisam u prvom trenutku mogao da verujem šta sam uradio. U toj finalnoj epizodi ja sam sve vreme gubio, ali sam sustizao i na kraju sam došao do pobede. Nije baš lako. Naporno je, treba pre svega dosta koncentracije, da budete smireni dok učestvujete u kvizu, da se koncentrišete na svaku igru jer svaki poen je veoma važan da biste došli do samog kraja ciklusa - ispričao je Brzaković za Kosovo online.

Priprema za kviz traje tokom čitavog života

- Čovek se uči od malih nogu. Od polaska u školu, i ranije, uči čitanjem knjiga. Roditelji, kad ste mali, normalno, čitaju vam knjige, a ako vas interesuje to, vi ćete da nastavite dalje. A ja verujem da je do tog uspeha dovelo i to što je moj pokojni otac svakog petka, kada sam ja bio drugi razred osnovne škole, donosio Politikin zabavnik i ja sam to čitao sam. Više me interesovalo šta piše u Politikinom zabavniku nego, na primer, u nekoj školskoj knjizi. Tako da je to jedan početak, a zatim sam rešavao enigmatiku i to mi je bilo interesantno. Obično kad me pitaju ljudi: "Odakle ti toliko znanja?", ja im kažem kroz šalu: "Pa, znate, imam jednu kutijicu tamo negde u svom mozgu i onda izvučem informaciju i plasiram je" - kazao je Brzaković.

Foto: Printskrin RTS

On je najavio nova takmičenja, a njegova poruka njegovim učenicima i svoj deci jeste da ne odustaju.

- Za mene je ovo bilo ogromno i lepo iskustvo. Potrudiću se da i svojim učenicima i nekim prijateljima koji bi hteli bi da se prijave, ali nemaju hrabrosti, da ih ohrabrim da se prijave na takmičenje, jer znam da imaju dosta znanja. Naravno da ću nastaviti i da se bavim tim mojim hobijem i učestvovaću verovatno na još nekim kvizovima. Moja poruka deci je da nastave da uče i da se nikad u životu ne predaju. Pre svega da postanu dobri ljudi, jer ih ja tome učim svakoga dana - rekao je Brzaković.

I sam primećuje da u današnje vreme deca nisu toliko zainteresovana za čitanje, već se više fokusiraju na informacije sa društvenih mreža.

- Deca u današnje vreme nisu toliko zainteresovana za čitanje. Više ih interesuju informacije koje se pojavljuju na internetu. Oni koriste mobilne telefone i vrlo retko mogu da održe pažnju, da se koncentrišu na jednu stvar i da se fokusiraju na to. Obično prelaze sa informacije na informaciju i veoma je teško održati njihovu pažnju. Ja se stvarno trudim, pokušavam na razne načine da ih animiram. Nadam se da u tome ponekad i uspem, a ne možete stalno da ih držite pod koncentracijom jer malo-malo neko tamo progovori, skrene pažnju na drugu stranu i onda se ostali učenici uzbude dok su na času i poremeti se ta njihova koncentracija - naveo je Brzaković.

Iako smatra da se tačnije informacije mogu pronaći u knjigama i enciklopedijama, kao prosvetni radnik, svestan je da je tehnologija nezaobilazna.

- Kao prosvetni radnici, moramo da se držimo te tehnologije donekle, ali ujedno ne mislim da je tehnologija jedino i glavno rešenje da bismo poboljšali proces nastave, jer bi tu trebalo pre svega da se usklade i tradicionalna nastava i nova tehnologija da bi to dalo neke bolje rezultate - izjavio je Brzaković.

Srpske škole na Kosovu i Metohiji imaju mnogo problema

Prema njegovim rečima, škole u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji suočavaju se sa mnogobrojnim problemima.

- Postoje razni problemi. Na primer, ukoliko nekada treba da održite čas, a nemate električnu energiju, a morate da se povežete na internet, onda ne možemo da održimo čas kao što smo nešto planirali. Onda nedostatak nekih sredstava koje mi dobavljamo onako kako moramo, recimo, udžbenika - kazao je Brzaković.

Pobednik jednog od serijala Slagalice član je Pab kviza iz Severne Mitrovice. Kako je istakao, u Pab kvizu se može steći znanje i iskustvo, a posebno ga raduje to što su učesnici mlađe osobe.

- Pab kviz iz Kosovske Mitrovice koji vodi Miloš Radovanović iz Kosovske Mitrovice trenutno se ne održava, ali počeće krajem meseca svakog ponedeljka u gradskoj kafani. Tu se skupljaju kvizaške ekipe i onda se takmiče u 10 kola. Na kraju tog ciklusa pobednik Pab kviza odlazi na republičko takmičenje. Ta republička takmičenja se održavaju u Beogradu, Pančevu, Užicu, Bajinoj Bašti, Nišu, Zaječaru, u raznim gradovima Srbije. Tako da se i tu dosta iskustva i znanja stekne pre nego što se ode na taj kviz koji se održava na televiziji. Dolaze i ljudi odavde, iz Plemetine, Prilužja, a i drago mi je da se uključuju i mladi ljudi, dolaze studenti", kazao je on i pozvao zainteresovane da se pridruže Pab kvizu i pokažu svoje znanje - rekao je Brzaković.

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