KNEŽEVIĆ O VEZAMA MILA I SRDANOVIĆA: Đukanović da odgovori na navode iz spisa predmeta protiv Vesne Medenice

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je danas Mila Đukanovića da odgovori na navode iz spisa predmeta protiv bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

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U video objavi na Instagramu Knežević je reagovao na tvrdnje Đukanovića da ne poznaje prvog na Studentskoj listi za parlamentarne izbore u Srbiji dr Iliju Srdanovića, istakavši da se bivši, odnosno, kako je naveo, i aktuelni predsednik DPS, oglasio da bi pomogao nosiocu liste.

„E zamislite kakva je to podrška kad bežite od istine i činjenica da poznajete nekoga misleći da ćete mu tako pomoći“, naveo je Knežević.

Knežević je podsetio na ranije izjave Đukanović ironično primetivši da je on uvek govorio istinu.

„Tako je govorio i da ne poznaje Radovana Karadžića ni Ratka Mladića, da se par puta sreo sa Slobodanom Miloševićem, da nema milion evra na kastodi računu, da je ničija kuća svačija osim što je njegova, da je njegov sin Blažo Đukanović sve zaradio pošteno, a da ne govorimo o bratu i drugim članovima porodice“, rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, problem nisu njegovi stavovi i tvrdnje, već sadržaj transkripata koji su bili deo sudskog postupka protiv Vesne Medenice.

„On ima problem sa prvostepenom presudom Višeg suda Vesni Medenici, koja je, između ostalog, osuđena na osnovu transkripata iz njenog telefona, u kojima, kao predsednica Vrhovnog suda, tvrdi da je Ilija Srdanović čovek od poverenja Mila Đukanovića“, kazao je Knežević.

On tvrdi da to ni Đukanović ni Srdanović ne mogu demantovati, već da su, kako kaže, odlučili da naprave „PR“ u kojem će se bivši predsednik blago distancirati od Srdanovića, ali istovremeno optužiti Srbiju za odnos prema Crnogorcima.

Knežević je ocenio da je Đukanović svojim izjavama pokazao da je politika njegove stranke, ali i Studentske liste koju, kako tvrdi, podržava, „izrazito antisrpska“.

„Ja sam imao priliku da na dve tribine u Beogradu na kojima sam učestvovao vidim veliki broj naših sunarodnika koji su rođeni u Crnoj Gori, a imaju pravo glasa u Srbiji i koji će podržati listu Ujedinjene Srbije. Video sam veliki broj sunarodnika koji Srbiju doživljavaju kao svoju domovinu, kao mesto koje im omogućava da ostvaruju svoju egzistenciju i njihovim porodicama omogućava prosperitet i napredak i koji ne razdvajaju Srbiju i Crnu Goru“, naveo je Knežević.

Istakao je da sunarodnici iz Crne Gore koji žive u Srbiji imaju sva prava, uključujući državljanstvo i mogućnost učešća u javnom i institucionalnom životu.

„Zato neću dozvoliti ni Milu Đukanoviću ni bilo kome da targetira srpski narod kao narod koji mrzi Crnogorce, posebno one koji se nacionalno tako izjašnjavaju i žive, jer ta matrica podela nikako ne može da uspe“, poručio je Knežević.

Ponovo je pozvao Đukanovića da odgovori da li su, kako tvrdi, autentični transkripti u spisima predmeta protiv Medenice u kojima se Srdanović označava kao njegov čovek od poverenja.

„Pitam Đukanovića da li je njegov nekadašnji ministar vanjskih poslova Miodrag Vlahović veliki prijatelj sa Ilijom Srdanovićem i da li ga je obilazio u njegovoj vikendici u Šavniku“, naveo je Knežević.

Istakao je da nije sporno ukoliko Đukanović podržava Studentsku listu, već da građani Srbije treba da naprave izbor između, kako je rekao, Đukanovićeve politike i onih kojima je „istinski stalo do te države“.

Đukanoviću je poručio da želi da mu nikad ne zatreba doktor i medicinska zaštita u Srbiji, a potom ga upitao zbog čega u toj državi žive članovi njegove porodice i brojni ljudi iz njegovog okruženja ako je, kako je kazao, Srbija predstavljena kao anticrnogorski raspoložena.

„Zašto ne idu u Zagreb, Prištinu, Tiranu, nego idu u taj mrski Beograd? I na kraju, znajući Mila Đukanovića, kako se odriče svakoga koga je poznavao, neće me začuditi da uskoro saopšti da ne poznaje ni Lidiju ni Blaža. Zato ga pitam: Milo, znaš li makar Blaža i Lidiju, pošto je očigledno da si posle pevanja Tompsonovih pesama izgubio memoriju“, zaključio je Knežević.

Ne spominjući transkripte iz telefona Vesne Medenice, Đukanović je za podgoričku Pobjedu rekao da "nije imao zadovoljstvo da upozna dr Iliju Srdanovića", prvog na izbornoj Studentskoj listi na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Za hajku je optužio "režimske medije" u Srbiji i dodao da mu je drago da se dr Srdanović sa tim nosi dostojanstvo i da je superiorno ignoriše.

(Tanjug)