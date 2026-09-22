DANAS SU SVETI JOAKIM I ANA: Roditelji Bogorodice čekali dete pola veka, a onda im se dogodilo ČUDO! Evo šta danas treba da uradite

SRPSKA pravoslavna crkva danas, 22. septembra, proslavlja Svete pravedne bogoroditelje Joakima i Anu - roditelje Presvete Bogorodice. Praznik dolazi neposredno posle Male Gospojine i nosi snažnu poruku o veri, porodici, strpljenju i molitvi.

Foto: SPC

Prema crkvenom predanju, Joakim je bio potomak cara Davida iz Judinog plemena, dok je Ana bila iz svešteničkog roda. Njih dvoje živeli su u Nazaretu i čak pedeset godina bili u braku bez dece.

U tadašnjem društvu bezdetnost je bila veliki razlog za osudu. Žitije navodi da je Joakim jednom prilikom došao u jerusalimski hram da prinese dar Bogu, ali mu je dar odbijen upravo zbog toga što nije imao potomstvo.

Ponižen i slomljen, Joakim se povukao u pustinju i četrdeset dana postio i molio se Bogu, dok je Ana kod kuće plakala i molila se za potomstvo.

A onda - preokret.

Prema predanju, anđeo je došao Ani i objavio joj da će roditi kćer koja će biti blagoslov celom svetu. Isto blagoveštenje dobio je i Joakim. Supružnici su se potom sreli kod Zlatnih vrata Jerusalima.

Njihova kćerka bila je Marija - Presveta Bogorodica

Tako su dvoje starih i dugo bezdetnih supružnika postali roditelji žene kroz koju će, prema hrišćanskoj veri, u svet doći Hristos.

DANAS NIJE CRVENO SLOVO - I NE POSTI SE

Za 22. septembar 2026. crkveni kalendar navodi Svete pravedne Joakima i Anu, ali praznik nije crveno slovo. Danas je mrsni dan, bez posta.

To znači da nema crkvene obaveze da se danas posti.

ALI NAROD OVAJ DAN POSEBNO POŠTUJE

Sveti Joakim i Ana u srpskoj tradiciji vezuju se za porodicu, brak, roditeljstvo i potomstvo. Neke porodice ovaj dan proslavljaju kao krsnu slavu ili zavetni dan.

U narodu se smatra da bi dan trebalo provesti mirno, bez svađe i nepotrebnih sukoba, a posebno se ističe pomaganje onima koji imaju manje.

Jedan od zabeleženih običaja je da se na ovaj dan daruje neko kome je pomoć potrebna, ali bez hvalisanja i isticanja sopstvene dobrote.

U pojedinim narodnim verovanjima praznik se povezuje i sa željama za potomstvo, porodičnom slogom i blagostanjem doma. To su, međutim, narodna verovanja i običaji, a ne crkvene zapovesti.

TROPAR SVETIM JOAKIMU I ANI

U crkvi se danas peva tropar glasa 2:

- Pravedni Joakim i Ana, koji su bili u blagodati Zakona, porodiše nam Bogomdanog Mladenca. Zato danas, Božanska Crkva svetlo proslavlja vašu uspomenu, i veselo praznuje, slaveći Boga, Koji nam je podigao rog spasenja u domu Davidovom.

A u kondaku se posebno naglašava Anina radost nakon dugogodišnje bezdetnosti:

- Sada se raduje Ana, jer se razrešava od sveza neplodstva, i hrani Prečistu Bogorodicu…

I JOŠ JEDNA VAŽNA STVAR: DANAS SE POMINjE I VASELjENSKI SABOR

Ovaj datum nije značajan samo zbog Joakima i Ane.

U crkvenom kalendaru danas se pominje i Treći vaseljenski sabor, održan u Efesu 431. godine, na kome je učestvovalo oko 200 episkopa.

Sabor je osudio učenje Nestorija, koji je odbijao da Presvetu Devu Mariju naziva Bogorodicom, a Crkva je potvrdila upravo taj naziv — jer je Marija majka Isusa Hrista, koji je u hrišćanskoj veri istovremeno istiniti Bog i istiniti čovek.

Zato današnji datum ima još dublju vezu sa Bogorodicom: dan posle praznika njenog Rođenja slave se njeni roditelji, a u crkvenom predanju upravo njihova porodica predstavlja početak zemaljskog rodoslovlja koje vodi ka Hristu.

DAN POSLE MALE GOSPOJINE NOSI POSEBNU SIMBOLIKU

U pravoslavnoj bogoslužbenoj tradiciji nije neobično da se posle velikog Gospodnjeg ili Bogorodičinog praznika posebno proslavljaju ličnosti neposredno povezane sa tim događajem.

Tako se 21. septembra slavi Rođenje Presvete Bogorodice - Mala Gospojina, a već sutradan njeni roditelji, Joakim i Ana.

Zato se današnji praznik može posmatrati kao svojevrsni nastavak Male Gospojine: juče se slavilo rođenje Marije, a danas oni od kojih je, prema predanju, ona rođena.

ŠTA DANAS MOŽETE DA URADITE?

Ako poštujete praznik, najvažnije je:

provesti dan u miru sa porodicom;

izbeći svađu i teške reči;

pomoći nekome kome je pomoć potrebna;

upaliti sveću i pomoliti se;

ako možete, otići na Svetu Liturgiju;

pomoliti se Svetim Joakimu i Ani za mir i slogu u domu.

A posebno je zanimljiva poruka ovog praznika: ono što je izgledalo kao nemoguće za Joakima i Anu, prema hrišćanskom predanju, postalo je moguće posle dugih godina molitve i strpljenja.

Zato su Sveti Joakim i Ana vekovima ostali simbol vernosti, braka, porodice, roditeljstva i nade koja ne prestaje čak ni onda kada čovek misli da je za nešto već kasno.

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