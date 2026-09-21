MONSTRUOZNO BOLESNA KAMPANJA BLOKADERA: Pozivaju na silovanje Vučića dok vrše otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije (VIDEO)
OBJAVLjIVANjEM snimka sa pozivim na silovanje predsednika Vučića blokaderi su pokazali koliko je metastazirala njihova mržnja do najmonstruoznijih mogućih granica.
Blokadersko ponašanje iz dana u dan prerasta u najbolesniju i monstruozniju političku kampanju. Oni se više ne libe da otvorene prete silovanjem i maltretiranjem.
Njihova politika je jasna kao dan, a to je mržnja, omalovažavanje, nasilje i tiranija. Svaku osobu, koja se ne slaže sa njihovim stavom, targetiraju i tretiraju kao personu non grata.
Sada već otvoreno napadaju svakoga, bilo to žene, muškarce ili slabije, pozivajući na opšti linč izlažući ih javnoj sramoti.
Poziv na silovanje predsednika sopstvene zemlje odraz je sveopštog ludila i mržnje kakvu ova zemlja nije videla nikada u svojoj istoriji i kakve gotovo sigurno nema nigde u svetu.
Možemo samo da zamislimo kakvu državu bi napravili takvi čija je politika samo kidisanje na svakog ko misli drugačije.
Pogledajte monstruoznu politiku blokadera čije ludilo ne zna za granice:
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