LONČAR U POSETI ČEŠKOJ: Sastao se sa češkim kolegom - potpisan Memorandum o razumevanju između dva ministarstva
MINISTAR zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Češkoj Republici i prvog dana sastao se sa svojim kolegom Adamom Vojtehom, ministrom zdravlja Češke Republike.
Ovaj susret ministara zdravlja Srbije i Češke iskorišćen je za potpisivanje Memoranduma o razumevanju između dva ministarstva, što je zajednički ocenjeno kao odličan prvi korak ka unapređenje i razvoju saradnje dve države u oblasti zdravstva.
U izuzetno srdačnom i prijateljskom razgovoru koji je usledio ministri Lončar i Vojteh su se složili da postoji veliki potencijal za saradnju u mnogim oblastima zdravstva, koji do sada nije bio dovoljno iskorišćen i izrazili su spremnost da lično pruže pun doprinos uspostavljanju bližih odnosa dva zdravstvena sistema.
- Zdravstvo Česke Republike ostvaruje odlične rezultate poslednjih godina, posebno u oblastima transplantacija i svih vidova kardiologije, gde vidim velike mogućnosti za unapređenje saradnje. Sa ministrom Vojtehom smo upravo dogovorili dolazak njihovih stručnjaka kod nas, ali i odlazak naših mladih lekara na dodatnu edukaciju i usavršavanje u Češke medicinske centre. Smatram zaista da su pred nama godine vrlo intezivne i uspešne saradnje dva zdravstvena sistema - istakao je ministar Lončar dodajući da je ovo bila prilika da se zahvali na direktnim investicijama i pomoći koju je Češka Republike pružila zdravstvu Srbije od 2012. godine.
Ministar Vojteh je podvukao da Češku i Srbiju vezuje veliko prijateljstvo i bliske veze još od davnina, a da je sad prilika da se ti odnosi potvrde i u oblasti zdravstva.
- Zadivljujuća je brzina i nivo investicija koje je Srbija ostvarila u poslednjih nekoliko godina, posebno kad je u pitanju ulaganje u infrastrukturu i savremenu medicinsku opremu. Smatram da ćemo u narednim godinama kroz blisku saradnju, razmenu kadrova, primenu tuđih iskustava i još intezivnije kontakte, potvrditi prijateljske odnose Češke i Srbije - rekao je ministar Vojteh naglašavajući da je digitalizacija zdravstva u Srbiji odličan primer za reformu koja se trenutno sprovodi u zdravstvenom sistemu Češke Republike.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Šta znači ako padne kiša na Malu Gospojinu - a šta ako je lepo vreme
21. 09. 2026. u 08:52
PUŠTENA U SAOBRAĆAJ NOVA DEONICA: Severna obilaznica oko Kragujevca ulazi u novu fazu
21. 09. 2026. u 08:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)