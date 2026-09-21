LONČAR U POSETI ČEŠKOJ: Sastao se sa češkim kolegom - potpisan Memorandum o razumevanju između dva ministarstva

MINISTAR zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Češkoj Republici i prvog dana sastao se sa svojim kolegom Adamom Vojtehom, ministrom zdravlja Češke Republike.

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Ovaj susret ministara zdravlja Srbije i Češke iskorišćen je za potpisivanje Memoranduma o razumevanju između dva ministarstva, što je zajednički ocenjeno kao odličan prvi korak ka unapređenje i razvoju saradnje dve države u oblasti zdravstva.

U izuzetno srdačnom i prijateljskom razgovoru koji je usledio ministri Lončar i Vojteh su se složili da postoji veliki potencijal za saradnju u mnogim oblastima zdravstva, koji do sada nije bio dovoljno iskorišćen i izrazili su spremnost da lično pruže pun doprinos uspostavljanju bližih odnosa dva zdravstvena sistema.

- Zdravstvo Česke Republike ostvaruje odlične rezultate poslednjih godina, posebno u oblastima transplantacija i svih vidova kardiologije, gde vidim velike mogućnosti za unapređenje saradnje. Sa ministrom Vojtehom smo upravo dogovorili dolazak njihovih stručnjaka kod nas, ali i odlazak naših mladih lekara na dodatnu edukaciju i usavršavanje u Češke medicinske centre. Smatram zaista da su pred nama godine vrlo intezivne i uspešne saradnje dva zdravstvena sistema - istakao je ministar Lončar dodajući da je ovo bila prilika da se zahvali na direktnim investicijama i pomoći koju je Češka Republike pružila zdravstvu Srbije od 2012. godine.

Ministar Vojteh je podvukao da Češku i Srbiju vezuje veliko prijateljstvo i bliske veze još od davnina, a da je sad prilika da se ti odnosi potvrde i u oblasti zdravstva.

- Zadivljujuća je brzina i nivo investicija koje je Srbija ostvarila u poslednjih nekoliko godina, posebno kad je u pitanju ulaganje u infrastrukturu i savremenu medicinsku opremu. Smatram da ćemo u narednim godinama kroz blisku saradnju, razmenu kadrova, primenu tuđih iskustava i još intezivnije kontakte, potvrditi prijateljske odnose Češke i Srbije - rekao je ministar Vojteh naglašavajući da je digitalizacija zdravstva u Srbiji odličan primer za reformu koja se trenutno sprovodi u zdravstvenom sistemu Češke Republike.