Bivši fudbaler Partizana godinama krio devojku, sada su zajedno uhvaćeni na tribinama (FOTO)

Odlučio je da ništa više ne krije

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Nekadašnji reprezentativac Bugarske i bivši fudbaler Partizana, Valeri Božinov, rešio je da prekine višemesečna nagađanja i prvi put u javnosti pokaže svoju novu izabranicu.

Nakon što je gotovo dve godine vešto skrivao privatni život, poznati fudbaler se sa svojom lepšom polovinom pojavio na najjavnijem mogućem mestu – na stadionu „Vasil Levski“ u Sofiji.

Božinov je na ovom meču bio u novoj ulozi, kao stručni konsultant i komentator za klupsku televiziju Levskog tokom utakmice protiv austrijskog Red Bul Salcburga (0:1).

U novinarskoj loži, tik do njega, sedela je njegova devojka. Kako prenosi list „Bugarska danas“, reč je o plavokosoj Velislavi, koja je svojim izgledom privukla veliku pažnju prisutnih (fotografiju pogledajte OVDE). Iako u ležernom izdanju, na tribinama je demonstrirala čist luksuz – ispred sebe je imala prestižnu tašnu marke „Hermes Birkin“, model čija početna cena iznosi oko 10.000 evra i za koji postoje liste čekanja, dok je na glavi nosila brendirani šešir vredan oko 400 evra.

Poznat kao veliki zavodnik, bivši as Mančester sitija, Fjorentine i beogradskih crno-belih godinama je punio stranice tabloida. Iza sebe ima brakove i veze sa pevačicom Alisijom i starletom Nikoletom Lozanovom (sa kojima ima decu), srpska javnost ga dobro pamti i po burnoj romansi sa Biljanom Dol.

Ipak, čini se da se Božinov u međuvremenu uozbiljio. Prema rečima njemu bliskih ljudi, on je sa Velislavom u vezi navodno već punih pet godina, ali je tek sada odlučio da je predstavi javnosti.

- Bila je to ljubav na prvi pogled. Onog trenutka kada sam je upoznao, osetio sam energiju i hemiju koja mi je rekla da smo bili zajedno i u prošlom životu - kratko je prokomentarisao Božinov svoju novu ljubav.