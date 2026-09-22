FIFA pravi nove poteze: Đani Infantino otkrio šta će predložiti!
Predsednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino predložio je nezavisnu reviziju načina na koji krovna fudbalska organizacija donosi važne odluke.
Italijan je tom prilikom priznao u pismu članovima FIFA da je postupanje u vezi sa planom prodaje udela takmičenja privatnim investirima izazvalo zabrinutost.
- Kao prvo, zatražiću od Saveta FIFA da se izjasni da li želi da naloži nezavisnu spoljnu reviziju trenutnog okvira upravljanja FIFA kada je reč o velikim strateškim inicijativama, kao i da se predlože moguća poboljšanja - napisao je Infantino Savetu FIFA i predsednicima svih 211 nacionalnih saveza članica u pismu u koje je Rojters imao uvid.
Takođe je naveo da će predložiti konsultacije sa konfederacijama, savezima članicama i drugim zainteresovanim stranama o jačanju procesa donošenja odluka u FIFA.
Naveo je da bi predlozi obuhvatali analizu toga ko učestvuje u odlučivanju o velikim inicijativama - uključujući uloge predsednika, Biroa, Saveta i Kongresa - kao i načine za unapređenje transparentnosti i odgovornosti.
Infantino je rekao da se planom prodaje udela takmičenja, od kojeg se odustalo, istraživalo da li bi prodaja manjinskog udela u komercijalnoj kompaniji pod kontrolom FIFA mogla da obezbedi više sredstava za razvoj fudbala.
Istakao je da to ne bi podrazumevalo odricanje od kontrole nad sportskim odlukama, ali da je predlog dospeo u javnost pre nego što je mogao da bude u potpunosti predstavljen Savetu i savezima članicama.
- Svestan sam da je to, bez potpunog konteksta, izazvalo zabrinutost i stvorilo utisak da su odluke već donete. A nisu bile. To je ostalo samo na nivou predloga, a ne odluke, i uvek je zavisilo od neophodnih odobrenja Saveta i saveza članica. Predlog je sada povučen i neće biti realizovan - poručio je predsednik FIFA.
Infantino je rekao da je čuo različite ideje o tome ko bi trebalo da odlučuje o važnim strateškim pitanjima.
- Moja uloga nije da unapred donosim zaključke o toj raspravi. Oni koji podržavaju određeni model trebalo bi da imaju priliku da jasno iznesu svoje argumente - napisao je.
Infantino je takođe izjavio da stavovi nacionalnih saveza o predlozima ili pitanjima upravljanja neće uticati na to kako ih FIFA tretira, te da će se programi razvoja i solidarnosti nastaviti prema postojećim pravilima.
- Tretman nijednog saveza neće zavisiti od njegovog stava o bilo kom predlogu ili institucionalnom pitanju. Ostajem potpuno posvećen vođenju FIFA i uveren u ono što zajedno možemo da postignemo - napisao je Đani Infantino.
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