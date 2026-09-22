VOJNI puč u Ukrajini ne treba očekivati, jer vrh bezbednosnih struktura namerava samo da što više opljačka i pobegne, rekao je za ruske medije ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

- Oni ne nameravaju da izvedu državni udar kako bi spasli zemlju. Ne, niko od njih tu zemlju ne doživljava kao svoju domovinu, državu, budućnost za svoju decu. Ne. Budućnost za svoju decu vide u opljačkanom novcu koji danas tamo stiže u ogromnim količinama. Stoga, ne bih računao na to da je oružanim formacijama ili bezbednosnim službama u Ukrajini zaista stalo do same zemlje. Oni se bore za mesto za stolom za kojim se deli ogroman novac, barem kada je reč o rukovodstvu - istakao je diplomata.

Prema njegovim rečima, rukovodioci ukrajinskih bezbednosnih struktura nadaju se da će slediti primer bivšeg glavnog tužioca Ruslana Kravčenka, koji je napustio zemlju.

- Oni znaju da ih koriste i da će ih na kraju odbaciti. Zato im je glavni zadatak u ovom periodu da sakriju što više novca, prebace ga daleko od Ukrajine, a zatim i sami uspeju da pobegnu, nakon što se dogovore sa (Vladimirom) Zelenskim da im se u pravom trenutku otvori granica, baš kao što se desilo sa tim istim bivšim glavnim tužiocem Kravčenkom, koji je pobegao tamo gde je sklonio svoj novac, negde u Evropi - naveo je Mirošnik.

Ukrajina postala kriminalna kaljuga

Ukrajina je postala siva zona, teritorija van pravnog poretka, gde se bezbednosne strukture međusobno bore za novac, primetio je Mirošnik.

- Ukrajina je danas siva zona, kriminalna kaljuga. To je teritorija van pravnog poretka. Tamo se vodi borba između bezbednosnih struktura, koje su stekle prilično ozbiljnu moć i koje se bore za svoje prihode. Shodno tome, odnosi između GUR-a, SBU-a i drugih bezbednosnih struktura određeni su borbom za novac, to nije borba oko političkog usmerenja - zaključio je diplomata.

(Sputnjik)

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