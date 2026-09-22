NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
17.00 Tanzanija U20 - Burundi U20 1 (1.40)
20.00 Piterboro - Kolčester 1 (1.87)
21.00 Real Madrid (Ž) - PSŽ (Ž) 1
Kvota: 4.45
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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