Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

Немања Пејчић

22. 09. 2026. u 08:38

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

17.00 Tanzanija U20 - Burundi U20 1 (1.40)

20.00 Piterboro - Kolčester 1 (1.87)

21.00 Real Madrid (Ž) - PSŽ (Ž) 1

Kvota: 4.45

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

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