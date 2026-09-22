Nikola Grbić ima reč: Selektor Poljske govorio o šampionatima Starog kontinenta!

Bivši selektor i reprezentativac naše države je rođeni pobednik, i kao igrač, i kao trener znao je kako se stiže do evropskog vrha.

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Bez dileme jedan od najboljih tehničara sveta u istoriji u intervjuu za sajt Evropske odbojkaške konfederacija (CEV) ističe da se izazov nije promenio od dana kada je debitovao na šampionatima Starog kontinenta ili kada je ušao u trenerske vode i prvi put vodio Srbiju na EP 2015. godine.

- Uvek je teško, jer se uvek borite protiv najjačih timova u Evropi. Ponekad neke selekcije možda nisu u vrhunskoj formi ili im nedostaju ključni igrači, ali druge iskorače i odigraju sjajan turnir umesto njih - ističe Grbić.

Još kao igrač stremio je samom vrhu, tako da tome teži i kao trener. Sa Srbijom je 2017. bio treći, uoči EP 2019. otišao je sa kormila, ali je dosta sebe ugradio u evropsko zlato. Poljake je pre tri godine doveo do trona, tako da može da kaže da je bio šampion Evrope i kao igrač i kao trener.

- Teško je, ali volim taj osećaj, jer predstavlja izazov.Ako pobedite, pobeđujete veoma jakog protivnika. U tom smislu ništa se nije promenilo od vremena kada sam bio selektor Srbije do sada sa Poljskom. Ambicija je apsolutno ista, motivacija takođe - naglašava Grbić.

Prelazak sa terena na klupu doneo je i određenu psihološku promenu. Kao igrač teške sitaucije sam je rešavao, sada zavisi od sposobnost igrača da realizuje njegove zamisli.

- To mi je najteže palo - priznao je Grbić. - Kao trener mogu da razumem šta protivnik radi, kako pokušava da nas napadne i pripremam igrače, stručni štab i Savez za uspeh. Igramo pod velikim pritiskom i svesni smo toga, posebno kao favoriti, ali obavljamo posao kako treba. Ali, šta god da pripremim izvrašava neko drugi. Nije stvar u meni, u smislu da mogu da pripremim najbolju taktiku na svetu, već na kraju krajeva igrači su ti koji izlaze na teren i izvrašavaju je. Ne bih to nazvao nedostatkom kontrole, jer kao trener imam dosta kontrole, ali samo izvršenje je van mojih ruku. Taj deo je bio malo frustirajući na početku, ali sam se navikao.

Ne voli Grbić da gleda mnogo unapred. Sada je skoncetrisan samo na četvrtfinalni duel sa Nemačkom.

- Idemo poen po poen, set po set, meč po meč. Fokusiramo se samo na sledećeg protivnika, sledeću utakmicu i sledeći set. Iz mog igračkog iskustva za igrača je jedino važno da se fokusira na ono šta mogu da urade na terenz. To pravi razliku, da budu u stanju da izvrše stvari u trenutku - podvlači Grbić.

Nikola smatra da je važno uvek vežbati najbolje što se može svakog dana, jer je to najbolja priprema.

- Svaki poen i svako ponavljanje na treningu morate da izvedete do maksimuma svojih mogućnosti. Tako gradite automatske navike, a one su ono što se prenosi kada izađete na teren - uveren je Grbić.

OSMINA FINALA

Torino

Nedelja - 20.septembar

Italija - Danska 3:0

Finska - Grčka 3:2

Ponedeljak - 21.septembar

Belgija - Češka 3:1

Slovenija - Srbija 3:0

Sofija

Subota - 19. septembar

Poljska - Letonija 3:0

Nemačka - Bugarska 3:2

Nedelja - 20.septembar

Ukrajina - Rumunija 0:3

Francuska - Portugal 3:0

Četvrtfinale

Sofija - 22. septembar

1. Poljska - Nemačka 18.00

2. Francuska - Rumunija 15.00

Torino - 23. septembar

3. Belgija - Slovenija 16.00

4. Italija - Finska 21.05

Polufinale

Milano - 25.septembar

4 - 2

3 - 1

Nedelja - 26. septembar

Za 3. mesto

FINALE

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