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TEJLOR SVIFT ISPISUJE ISTORIJU: Postaje prva dobitnica novog MTV priznanja - evo zašto je izabrana

T.J.

22. 09. 2026. u 08:41

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AMERIČKA pevačica Tejlor Svift biće prva dobitnica novog priznanja MTV Video Music Awards za umetničku režiju ("Artist-Director"), koje se dodeljuje muzičarima za doprinos muzičkoj video produkciji i vizuelnom pripovedanju, saopštili su CBS i MTV.

ТЕЈЛОР СВИФТ ИСПИСУЈЕ ИСТОРИЈУ: Постаје прва добитница новог МТВ признања - ево зашто је изабрана

Foto: Tanjug/AP/Evan Agostini

Novo priznanje namenjeno je umetnicima čiji dugogodišnji rad iza kamere predstavlja značajan doprinos produkciji muzičkih spotova i koji su razvili prepoznatljiv rediteljski izraz.

Svift, dobitnica 14 Gremi nagrada, bila je sedam puta nominovana za VMA nagradu za najbolju režiju, a četiri puta je osvojila to priznanje.

Među spotovima i filmovima na kojima je radila kao rediteljka su "The Fate of Ophelia", "Opalite" i "Anti-Hero". Ceremonija dodele MTV Video Music Awards, čiji će domaćin biti Snup Dog, biće održana u nedelju u Los Anđelesu, a biće direktno prenošena na kanalima CBS i MTV, kao i putem platforme Paramount+ u SAD.

Međunarodna publika moći će da prati ceremoniju putem Paramount+ i MTV dan kasnije.

Pored rediteljskog rada, Svift je četiri puta osvojila Gremi za album godine.

Njen najnoviji album "The Life of a Showgirl" prodat je u većem broju primeraka tokom prve nedelje nego bilo koji drugi album u modernoj eri, prema podacima koje je objavio Billboard, pozivajući se na kompaniju "Luminate" koja prati prodaju muzike.

(Tanjug)

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