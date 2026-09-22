TRAGEDIJA U ZEMUNU! Fudbaler se srušio usred utakmice i umro
Stravična tragedija koja se dogodila u Zemunu zavila je u crno beogradski veteranski fudbal.
Saša R. (44), fudbaler ekipe FK Rozenbor iz Krnjače, preminuo je nakon što mu je naglo pozlilo tokom prvenstvenog meča protiv tima FK Selmin siti, piše "Telegraf.rs"
Naime, utakmica na terenu FK Milutinac tekla je potpuno normalno sve do kobnog 27. minuta prvog poluvremena. U tom trenutku, bez ikakvog duela, kontakta sa drugim igračem ili nagoveštaja, nesrećni čovek se iznenada srušio na travu. Na terenu je momentalno zavladao muk, a potom je usledio opšti šok i panika.
Očevici navode da su scene na terenu bile potresne, uz nevericu saigrača i dramatične pokušaje dozivanja pomoći.
Komesar za bezbednost potvrdio je dramatičnu situaciju. Dežurni lekar je brzo reagovao i pružio prvu pomoć, dok je Hitna pomoć nastavila reanimaciju.
Uprkos naporima tokom transporta do Kliničko-bolničkog centra "Zemun", fudbaler je preminuo.
Policija je obavila razgovore sa svedocima radi utvrđivanja okolnosti tragedije.
- Igrao se 27. minut, utakmica je tekla potpuno normalno i odjednom muk. Čovek je samo pao kao pokošen, bez ikakvog duela ili kontakta. Igrači oba tima su odmah dotrčali, shvatili su da je situacija ozbiljna i počeli panično da zovu doktora. Kad su videli da ne reaguje, nastao je potpuni šok na terenu. Fudbaleri su se hvatali za glavu, pojedini su pali na kolena i plakali dok su lekari pokušavali da ga vrate u život. Niko nije mogao da veruje šta se dešava pred našim očima - preneo je pomenuti izvor reči svedoka sa lica mesta.
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