Politika

ŠEŠELJ: Za vreme služenja vojnog roka pročitao sam skoro 100 knjiga

Novosti online

21. 09. 2026. u 23:59

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PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je ranije u vojsci bilo mnogo "praznog hoda".

ШЕШЕЉ: За време служења војног рока прочитао сам скоро 100 књига

Foto: TV Pink Printksrin

Šešelj je kazao da je bilo vremena i kada vojska ne zna šta će od sebe.

- Ja sam, za vreme služenja vojnog roka, pročitao skoro 100 knjiga jer sam slobodno vreme koristio da čitam knjige, a prošao sam obuku sa odličnim uspehom - kazao je lider SRS za Informer TV.

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