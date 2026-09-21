ŠEŠELJ: Za vreme služenja vojnog roka pročitao sam skoro 100 knjiga

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je ranije u vojsci bilo mnogo "praznog hoda".

Foto: TV Pink Printksrin

Šešelj je kazao da je bilo vremena i kada vojska ne zna šta će od sebe.

- Ja sam, za vreme služenja vojnog roka, pročitao skoro 100 knjiga jer sam slobodno vreme koristio da čitam knjige, a prošao sam obuku sa odličnim uspehom - kazao je lider SRS za Informer TV.