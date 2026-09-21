ODMAH IZA ŠLJIVE: Šljiva je "lična karta" Srbije, ali tu je još jedna zlata vredna voćka
SRBIJA je prepoznatljiva po šljivi, ali odmah iza šljive dolazi - jabuka. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u Srbiji ukupno 82.083 poljoprivredna gazdinstva gaje jabuku.
Srbija najviše jabuka izvozi na tržište Rusije, iako se poslednjih godina izvoz sve više širi i na druge destinacije.
Najbolje i najkvalitetnije jabuke u Srbiji gaje se u nekoliko ključnih voćarskih rejona koji se odlikuju povoljnim klimatskim i zemljišnim uslovima.
Fruška gora pogoduje najviše, a tu su i Bačka, Banat, Čačak, Valjevo, Zaječar...
U poslednjih deset godina jabuka se nalazi u prvih 10 proizvoda u izvozu.
Naravno, da bi ostali i postali konkurentni mora da se primeni savremena tehnologija, kao što su protivgradne mreže, koje osim grada štite i od ožegotina.
Sve ove promene teže prihvataju privatni proizvođači, ali ko želi da napreduje to mora da uradi i uzme u obzir.
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