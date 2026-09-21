Poljoprivreda

ODMAH IZA ŠLJIVE: Šljiva je "lična karta" Srbije, ali tu je još jedna zlata vredna voćka

K. Despotović

21. 09. 2026. u 14:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRBIJA je prepoznatljiva po šljivi, ali odmah iza šljive dolazi - jabuka. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u Srbiji ukupno 82.083 poljoprivredna gazdinstva gaje jabuku.

ОДМАХ ИЗА ШЉИВЕ: Шљива је лична карта Србије, али ту је још једна злата вредна воћка

Foto: Steidi / Alamy / Profimedia

Srbija najviše jabuka izvozi na tržište Rusije, iako se poslednjih godina izvoz sve više širi i na druge destinacije.

Najbolje i najkvalitetnije jabuke u Srbiji gaje se u nekoliko ključnih voćarskih rejona koji se odlikuju povoljnim klimatskim i zemljišnim uslovima.

Fruška gora pogoduje najviše, a tu su i Bačka, Banat, Čačak, Valjevo, Zaječar...

U poslednjih deset godina jabuka se nalazi u prvih 10 proizvoda u izvozu. 

Naravno, da bi ostali i postali konkurentni mora da se primeni savremena tehnologija, kao što su protivgradne mreže, koje osim grada štite i od ožegotina. 

Sve ove promene teže prihvataju privatni proizvođači, ali ko želi da napreduje to mora da uradi i uzme u obzir.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini