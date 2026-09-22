Fudbal

GOTOVO JE! Žoze Murinjo već pakuje kofere: Florentino Perez mu postavio jeziv ultimatum

М.П.

22. 09. 2026. u 08:00

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Fudbalski svet nalazi se u stanju potpunog šoka nakon što su iz Španije procurile informacije da bi legendarni portugalski stručnjak Žoze Murinjo mogao da dobije otkaz brže nego što je iko mogao da zamisli!

ГОТОВО ЈЕ! Жозе Мурињо већ пакује кофере: Флорентино Перез му поставио језив ултиматум

Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Povratak "Posebnog" na klupu madridskog Reala posle 13 godina dočekan je sa neviđenim euforijom i oduševljenjem među navijačima "Kraljevskog kluba", ali se ta idila preko noći pretvorila u pravu noćnu moru. Rezultati su očajni, igra je neprepoznatljiva, a strpljenja u upravi kluba više nema!

U nastavku vam donosimo sve detalje brutalnog ultimatuma koji je Florentino Perez postavio pred portugalsku ikonu.

Nakon što su mladi treneri Ćabi Alonso i Alvaro Arbeloa bačeni u vatru posle odlaska Karla Anćelotija, Real je završio dve sezone zaredom bez ijednog osvojenog trofeja. Prvi čovek kluba Florentino Perez odlučio je da reaguje radikalno i vrati čoveka sa čeličnim autoritetom — Žozea Murinja. Portugalac je dobio apsolutno sve što je tražio, uložena su ogromna sredstva u pojačanja, ali na terenu vlada potpuni haos.

Real trenutno igra slab i potpuno neuverljiv fudbal. "Kraljevi" su se srozali na tek četvrto mesto na tabeli La Lige sa mizernih 15 bodova, a već su upisali dva bolna poraza. Umesto da rešavaju probleme u sopstvenim redovima, u Realu je na snazi opšta kuknjava. Svakodnevne jadikovke o sudijskim krađama, prevarama i teorijama zavere da se ceo svet urotio protiv njih postale su naporne i žalosne čak i najvatrenijim navijačima. Dok se oni bave suđenjem, stolica legendarnog trenera opasno se zaljuljala.

Izvori bliski klubu prenose da je Florentino Perez već izgubio strpljenje. Prvi čovek Reala navodno je postavio jeziv ultimatum Murinju: ima rok najkasnije do Božića da potpuno preokrene situaciju u klubu i vrati Real na pobednički kolosek. Ako se to ne desi, za Portugalca neće biti slavlja, već će odmah dobiti otkaz, jer niko u rukovodstvu ne želi da dozvoli da sezona bude uništena već u decembru.

Prava drama tek predstoji nakon reprezentativne pauze, jer Real Madrid ulazi u niz neverovatno teških utakmica koje će direktno odlučiti o sudbini "Posebnog". U prvenstvu ih čekaju teški dueli protiv Viljareala i Sevilje kod kuće, a zatim sledi ono najteže — pakleno gostovanje najvećem i najljućem rivalu Barseloni na Camp Nou. Da stvar bude gora, u Ligi šampiona ih čekaju nimalo naivna iskušenja: gostovanje kod Rome i težak meč protiv RB Lajpciga pred domaćom publikom.

Sa igrom koju trenutno prikazuju, svaki od ovih mečeva za Real predstavlja ogroman izazov pun tenzije. Koferi su spremni, a oktobar bi mogao da donese definitivni kraj Murinjove ere u Madridu!




 

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