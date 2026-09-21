Politika

POVERENIK ANTONIJEVIĆ: Proganjanje novinara zbog intervjua sa predsednikom nije borba za ravnopravnost

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 09. 2026. u 22:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POVERENK za zaštitu ravnopravnosti. Milan Antonijević, oglasio se novog povodom napada na novinare.

ПОВЕРЕНИК АНТОНИЈЕВИЋ: Прогањање новинара због интервјуа са председником није борба за равноправност

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

Proganjanje, vređanje i targetiranje novinarke samo zato što je uradila dobar intervju sa predsednikom Srbije nije borba za demokratiju i vladavinu prava. Nije borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija.

Mnogo toga se u Srbiji mora vratiti na svoje mesto, uključujući i pravo da se profesionalni rad novinara ocenjuje argumentima, a ne etiketiranjem i napadima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini