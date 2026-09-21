POVERENIK ANTONIJEVIĆ: Proganjanje novinara zbog intervjua sa predsednikom nije borba za ravnopravnost
POVERENK za zaštitu ravnopravnosti. Milan Antonijević, oglasio se novog povodom napada na novinare.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Proganjanje, vređanje i targetiranje novinarke samo zato što je uradila dobar intervju sa predsednikom Srbije nije borba za demokratiju i vladavinu prava. Nije borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija.
Mnogo toga se u Srbiji mora vratiti na svoje mesto, uključujući i pravo da se profesionalni rad novinara ocenjuje argumentima, a ne etiketiranjem i napadima.
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