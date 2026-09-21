POVERENIK ANTONIJEVIĆ: Proganjanje novinara zbog intervjua sa predsednikom nije borba za ravnopravnost

POVERENK za zaštitu ravnopravnosti. Milan Antonijević, oglasio se novog povodom napada na novinare.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

Proganjanje, vređanje i targetiranje novinarke samo zato što je uradila dobar intervju sa predsednikom Srbije nije borba za demokratiju i vladavinu prava. Nije borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija.

Mnogo toga se u Srbiji mora vratiti na svoje mesto, uključujući i pravo da se profesionalni rad novinara ocenjuje argumentima, a ne etiketiranjem i napadima.

Proganjanje, vređanje i targetiranje novinarke samo zato što je uradila dobar intervju sa predsednikom Srbije nije borba za demokratiju i vladavinu prava. Nije borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija. Mnogo toga se u Srbiji mora vratiti na svoje mesto, uključujući i pravo da se profesionalni rad novinara ocenjuje argumentima, a ne etiketiranjem i napadima. — Milan Antonijević (@AntonMilan) September 21, 2026