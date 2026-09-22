Društvo

UNIFORMA KAO SMISAO ŽIVOTA: Vojnike iz cele Srbije pratili smo kroz obuku, od prvog dana do zakletve

В. Н.

22. 09. 2026. u 07:00

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KAKO izgleda trenutak kada civilni život ostaje iza kapija kasarne Vojske Srbije (VS), šta je mlade motivisalo za vojnički poziv i šta se to menja kada mladić ili devojka svojom voljom odluče da obuku uniformu, prihvate vojnička - pravila službe i stanu u stroj...?

УНИФОРМА КАО СМИСАО ЖИВОТА: Војнике из целе Србије пратили смо кроз обуку, од првог дана до заклетве

Foto: Novosti

Odgovore na ova pitanja potražili smo "U kasarni", prvoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", koji je video-produkcija "Novosti" realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, a najšira javnost dobiće ih večeras od 20.10, na televiziji Newsmax Balkans.

Foto: Novosti

Junsku generaciju mladih vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka pratimo od dolaska u kasarnu. Ekipa novog, velikog projekta Kompanije "Novosti" otkriva kako je izgledao prvi dan ovih mladih ljudi van civilstva, šta su pomislili dok su zaduživali uniformu i opremu, upoznavali ljude sa kojima će deliti naredne mesece:

- Gledaoci će videti i da li je bilo suza i ponosa, šta im je bilo najteže, a šta ih je najviše iznenadilo. Devojke i mladići su nam otkrili i šta su za nekoliko meseci naučili o sebi, koliko ih je vojnički život promenio, da li su se sklopila prijateljstva za ceo život.

Foto: Novosti

Vojnike iz različitih krajeva Srbije, kao u stroju, pratili smo kroz svakodnevnu obuku - sve do završne provere, kada su nam i prikazali šta su naučili od prvog dana kada su ponosno, kao zalog za budućnost, obukli uniformu Vojske Srbije. Sa pripadnicima VS na dobrovoljnom služenju vojnog roka bili smo i u njihovom najsvečanijem danu - polaganju vojničke zakletve, u trenucima kada su pred svojim najdražim, roditeljima, rodbinom, starešinama, "klasićima" položili zakletvu i kada je nekoliko meseci u uniformi dobilo puni životni smisao.

Reprizno izdanje epizode "U kasarni" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 27. septembra od 21.30.

POSTROJAVANjE, PRVO GAĐANjE...

NAŠA ekipa pratila je prve korake devojaka i mladića u obuci, prva postrojavanja, učenje vojničkih radnji, rukovanje oružjem, prvo gađanje. Gledaoci će videti i kako je zapravo organizovan jedan dan vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, šta jedu, kakva je zdravstvena nega... Okom kamere ovekovečen je čitav njihov put koji su prošli, od civila - do vojnika koji je stao u stroj. 

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