UNIFORMA KAO SMISAO ŽIVOTA: Vojnike iz cele Srbije pratili smo kroz obuku, od prvog dana do zakletve
KAKO izgleda trenutak kada civilni život ostaje iza kapija kasarne Vojske Srbije (VS), šta je mlade motivisalo za vojnički poziv i šta se to menja kada mladić ili devojka svojom voljom odluče da obuku uniformu, prihvate vojnička - pravila službe i stanu u stroj...?
Odgovore na ova pitanja potražili smo "U kasarni", prvoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", koji je video-produkcija "Novosti" realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, a najšira javnost dobiće ih večeras od 20.10, na televiziji Newsmax Balkans.
Junsku generaciju mladih vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka pratimo od dolaska u kasarnu. Ekipa novog, velikog projekta Kompanije "Novosti" otkriva kako je izgledao prvi dan ovih mladih ljudi van civilstva, šta su pomislili dok su zaduživali uniformu i opremu, upoznavali ljude sa kojima će deliti naredne mesece:
- Gledaoci će videti i da li je bilo suza i ponosa, šta im je bilo najteže, a šta ih je najviše iznenadilo. Devojke i mladići su nam otkrili i šta su za nekoliko meseci naučili o sebi, koliko ih je vojnički život promenio, da li su se sklopila prijateljstva za ceo život.
Vojnike iz različitih krajeva Srbije, kao u stroju, pratili smo kroz svakodnevnu obuku - sve do završne provere, kada su nam i prikazali šta su naučili od prvog dana kada su ponosno, kao zalog za budućnost, obukli uniformu Vojske Srbije. Sa pripadnicima VS na dobrovoljnom služenju vojnog roka bili smo i u njihovom najsvečanijem danu - polaganju vojničke zakletve, u trenucima kada su pred svojim najdražim, roditeljima, rodbinom, starešinama, "klasićima" položili zakletvu i kada je nekoliko meseci u uniformi dobilo puni životni smisao.
Reprizno izdanje epizode "U kasarni" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 27. septembra od 21.30.
POSTROJAVANjE, PRVO GAĐANjE...
NAŠA ekipa pratila je prve korake devojaka i mladića u obuci, prva postrojavanja, učenje vojničkih radnji, rukovanje oružjem, prvo gađanje. Gledaoci će videti i kako je zapravo organizovan jedan dan vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, šta jedu, kakva je zdravstvena nega... Okom kamere ovekovečen je čitav njihov put koji su prošli, od civila - do vojnika koji je stao u stroj.
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