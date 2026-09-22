ZIMA STIGLA U REGION: Jutros izmereno čak -5 stepeni, a pale su i prve pahulje snega (VIDEO)

UTORAK je na većem delu Balkana osvanuo poprilično hladan. Neki gradovi u Srbiji jutros su merili tek koji stepen iznad nule, dok je kod komšija temperatura otišla i u minus.

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

U Rumuniji su na planinama temperature već pale ispod nule. Na Vrhu Omu termometri su jutros pokazali -5 stepeni Celzijusa, ali je zbog vremenskih uslova subjektivni osećaj bio -8 stepeni Celzija.

Hladnoća je zahvatila više planinskih masiva. Na Vrhu Carku izmereno je -3, dok je na Balea Laku, Kelimaniju i Jezeru bilo -2 stepena Celzijusa.

I na Čahlauu i Vladeasi temperature su pale na -1 stepen.

Ove vrednosti dolaze nakon nagle promene vremena tokom prethodnih dana. Temperature su u pojedinim regionima pale za čak 20 stepeni, nakon što su na jugoistoku zemlje zabeleženi dani sa 30–31 stepenom Celzijusa.

Prema podacima Nacionalne meteorološke uprave Rumunije, danas će u planinskim predelima temperature značajno pasti i u južnim planinskim masivima, pa će vreme biti hladno za ovo doba godine, a lokalno i izuzetno hladno.

- Tokom dana biće oblačno i padaće kiša, uz količinu padavina od 2 do 10 litara po kvadratnom metru, a lokalno i više od 15–20 litara po kvadratnom metru. Kiša će mestimično biti pljuskovita, a ponegde će je pratiti grmljavina i grad. Na nadmorskim visinama iznad 1.700 metara očekuju se i susnežica i sneg, dok se u pojedinim predelima može formirati tanak snežni pokrivač - naveli su meteorolozi, piše Telegraf,

Na granici Poljske i Slovačke, pao prvi sneg

Na Tatrama, planinskom vencu na granici Poljske i Slovačke koji predstavlja najviši deo Karpata, pao je prvi sneg a na Kasprovom vrhu temperatura je u jutranjim satima pala na -0,8 stepeni Celzijusa, prenosi Podroze.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci koji prikazuju sneg kako pada na najvišim planinama u Poljskoj, koji je iznenadio turiste koji su se juče našli na Kasprovom vrhu.

Sneg je prekrio cele Tatre iznad 1.600 metara nadmorske visine a tokom protekle noći poljski Institut za meteorologiju i vodoprivredu (IMGW) prognozira dalje snežne padavine na vrhovima, sa povećanjem snežnog pokrivača za 5 do 10 centimetara u nekim područjima, javlja Tanjug.

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