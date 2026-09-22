JUTRO HLADNO, PONEGDE SA MAGLOM: Evo kakvo nas vreme očekuje tokom dana

JUTRO pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom.

Foto: Unsplash/Ries Bosch ries_bosch

Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme.

Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 °S na istoku zemlje.

DO KRAJA SEDMICE JUTRA SVEŽA, DNEVNA TEMPERATURA OD 17 DO 25 °S

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °S.

U sredu umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana postepeno razvedravanje.

U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

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