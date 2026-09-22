SAV PLAN I PROGRAM BLOKADERA STANE U JEDNU REČ - NASILJE! Javno pozivaju na maltretiranje žena: Smetaju im nečije majke, sestre, supruge...

POLITIKA blokadera nije ništa drugo nego nasilje. Njihov plan i program svakim danom i sami dokazuju svojim izjavama, javnim nastupima i objavama u kojima neprestano seju mržnju i pozivaju na nasilje. Među njihovim "metama" našle su se i žene.

Foto: Printscreen/Instagram/ubacenielement

Naime, blokader Živko Gvozdenović, koji je prvobitno pretio silovanjem i mučenjem žena u Srbiji koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem, sada pokušava da se na svom instagram profilu opravda da nije tako mislio. Ono što je dodatno zanimljivo je to što je njegovo ime na instagramu "ubačenielement".

Nakon što je njegov govor mržnje prema ženama objavljen na Informer televiziji, pokušao je da negira izrečeno, time što je naveo da termin "Ćacika", koji je prvobitno iskoristio u vidu etiketiranja žena koji se ne slažu sa njegovim političkim stavom, ustvari, samo u njegovoj glavi znači "Duduk" i da tako oslovljava i žene i muškarce. Takođe, u toku konferencije posvećene zaštiti žena, koju je organizovala i sprovodi Ana Brnabić, blokader Živko je sa gađenjem izgovao njeno ime i doveo u pitanje njenu kompetentnost za takvu vrstu teme, čime je samo potvrdio da mrzi ženski rod koji ne deli mišljenje sa njim.

- Ljudi, izašao sam na Informeru! Mislim da je to najveći uspeh danas u Srbiji, ali evo ovde Ana Brnabić drži konferenciju vezano za vređanje žena i tako dalje. Koliko je kompetetntna da priča o ženama ne znam, ali iskoristio se moj termin "Ćacika" koji sam ja koristio kao "Duduk". Meni je to i za žene i za muškarce, na žene pomislio nisam. Najbolje će o mom ophođenju prema ženama, ali ne ženama, nego svim ljudima, reći ljudi koji me poznaju, moja supruga, majka... tako da mislim da je to jedan bedan pokušaj. To vam je još jedan od mnogih situacija gde običan građanin "nadrlja", a s obzirom na to da Ana Brnabić drži konferenciju o ženama, nek im je sa srećom, šta da im kažem. A naravno sve žene i ljude poštujem beskrajno - rekao je blokader Gvozdenović na svom instagram profilu.

Milivojević ponovo udario na nežniji pol

U najnovijem izlivu besa i nemoći Srđan Milivojević, predsednik DS, se opet obrušio na slabiji pol misleći da neće biti odogovora.

Poslednji, ali na žalost verovatno ne i zadnji izliv mržnje Milivojevića, zaogrnut je u „patriotski“ šinjel:

"Da li vi hoćete da kažete da je pola Srbije za izdaju zemlje. Da su naši preci, Vojvoda Mišić, Dragutin Gavrilović, Milunka Savić, Sinđelić, Karađorđe delili Srbiju boreći se protiv okupatora i njegovih slugu. Jer ljubav prema Srbiji po vama saučestvovanje u rastakanju otadžbine," napiosao je Milivojević.

Foto: Printskrin

Na njegov, blokadersko studentski, verbalni „patriotizam“, predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, je odsečno i jasno pokazala da su to sve floskule i da je suština sasvim drugačija:

- Dan za danom - potvrde da Studentska lista kao svoj program nudi napade na sve žene koje se usude da imaju drugačije mišljenje. Milivojević potvrđuje da za žene koje misle drugačije neće biti amnestije! Amnestije od čega? Što su se usudile da zahtevaju da deca idu u škole, studenti na fakultete? Zbog toga su zaslužile šišanje, jahanje i svaku vrstu kazne i poniženja koje smislite čim Studentska lista pobedi? Da se studentkinja Marija Stanković, svi mi, naše majke, bake, naše sestre i drugarice spreme, da radite sa njima šta hoćete, čim pobedite? Taj film sigurno nećete gledati. Nisu žene Srbije ponižavali ni silniji od vas, pa nećete ni vi. A posebno je zastrašujuće targetiranje da su se "ćacike" cerekale dok su se građani upisivali u Knjigu žalosti u Ribnikaru. Tih dana je cela Srbija tugovala - bez razlike. A vi ponovo iskorišćavate te žrtve i tu stravičnu tragediju za neki mizerni politički poen. Razlika između vas i člankovitog crva je što člankoviti crv ima kičmu.

Stanković: izraz „ćacika“ za mene nije apstraktan pojam

Marija Stanković, koja je poručila da izraz „ćacika“ za nju nije apstraktan pojam, već da se takve poruke odnose na konkretne žene.

- Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Ja sam "ćacika". Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike". Pobedićemo vas svojom hrabrošću! - istakla je ona tokom današnjeg obraćanja.

Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Ja sam "ćacika". Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike". Pobedićemo vas svojom hrabrošću! https://t.co/NI1enDn8wA — Srpkinja (@Srbipobedjuju) September 21, 2026

- Šta oni nama ovde poručuju? Šta se oni ovde pitaju, šta će raditi "ćacikama" 26. oktobra. Ono što je sigurno, žene neće pristati da je sve ovo normalno. Budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se žene boriti za Srbiju – poručila je Stanković.

Čomić: Upotreba verbalnog nasilja za bilo koje drugo ljudsko biće je nedopustivo i kažnjivo

- Upotreba verbalnog nasilja za bilo koje drugo ljudsko biće je nedopustivo, neprihvatljivo i u Srbiji propisima zabranjeno, prekršajnim i krivičnim kaznama zaprećeno. Međutim, postoje političari koji smatraju da, što veće verbalno smeće izgovori, to je moćniji političar. Bez obzira da li se radi o pretnjama ženama ili uvredama ženama na osnovu njihovih karakteristika, izgleda, boje kose, načina na koji se oblače, ili prema muškarcima zato što hoće da pokažu da su niže vredni. To nema dobrog efekta ako hoće biračku podršku, a pogotovo nema dobrog efekta ako se sklopi u rečenicu "Mi želimo promene, želimo dobro i prijatno društvo za sve, želimo pravdu, jednakost i sve ono što ljudi treba da žele". Nažalost, jako mnogo ljudi u politici smatra jaku reč, istovremeno ubojitim oružjem. Ništa dalje od istine. Izvinjenje, pokajanje i bezrazložnu ljubaznost za sve, to donosi glasove - rekla je Gordana Čomić za "Novosti".

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