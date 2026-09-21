Bio je član Kuće slavnih: Preminuo legendarni fudbaler!
Tuga u nekadašnjem šampionu.
Proslavljeni bivši fudbaler Fiorentine i šampion sa "violom", Serđo Karpanezi, preminuo je u 90. godini, objavio je klub iz Firence.
Italijanski velikan je potvrdio vest o smrti Karpanezija, uputivši saučešće njegovoj porodici.
Reč je o istinskoj legendi ljubičastih, koji je branio boje ove ekipe od 1953. do 1959. godine, a u sezoni 1955/56. osvojio je titulu sa klubom, predvođenu tadašnjim trenerom Fulviom Bernardinijem. Iste sezone Karpanezi je osvojio i Grashopers kup.
Za vreme igračke karijere, branio je boje Palerma, SPAL, Rome, Sampdorije i Ankonitane, dok je na terenima najjače italijanske lige upisao čak 276 utakmica i postigao osam golova.
Kada je okačio "kopačke o klin", uplovio je u trenerske vode. Sedeo je na klupama mnogih italijanskih timova. Sa Specijom je 1986. godine izborio plasman u Seriju C1, što je ostalo upamćeno kao jedan od njegovih najvećih trenerskih podviga.
Karpanezi je 2022. godine primljen u "Kuću slavnih" Fiorentine.
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