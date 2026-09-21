Fudbal

Bio je član Kuće slavnih: Preminuo legendarni fudbaler!

Новости онлине/С.С.

21. 09. 2026. u 23:46

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Tuga u nekadašnjem šampionu.

Био је члан Куће славних: Преминуо легендарни фудбалер!

Foto: Deposit/ Anna_Om

Proslavljeni bivši fudbaler Fiorentine i šampion sa "violom", Serđo Karpanezi, preminuo je u 90. godini, objavio je klub iz Firence.

Italijanski velikan je potvrdio vest o smrti Karpanezija, uputivši saučešće njegovoj porodici.

Reč je o istinskoj legendi ljubičastih, koji je branio boje ove ekipe od 1953. do 1959. godine, a u sezoni 1955/56. osvojio je titulu sa klubom, predvođenu tadašnjim trenerom Fulviom Bernardinijem. Iste sezone Karpanezi je osvojio i Grashopers kup.

Za vreme igračke karijere, branio je boje Palerma, SPAL, Rome, Sampdorije i Ankonitane, dok je na terenima najjače italijanske lige upisao čak 276 utakmica i postigao osam golova.

Kada je okačio "kopačke o klin", uplovio je u trenerske vode. Sedeo je na klupama mnogih italijanskih timova. Sa Specijom je 1986. godine izborio plasman u Seriju C1, što je ostalo upamćeno kao jedan od njegovih najvećih trenerskih podviga.

Karpanezi je 2022. godine primljen u "Kuću slavnih" Fiorentine.

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