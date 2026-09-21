VANREDNA SITUACIJA PROGLAŠENA U OVOM GRADU U SRBIJI: Ozbiljne posledice
OPŠTINA Osečina proglasila je danas vanrednu situaciju na celoj svojoj teritoriji zbog ozbiljnih posledica nastalih usled nedostatka vode za piće.
Sprovođenje odluke nadgleda Štab za vanredne situacije, a odluka stupa na snagu odmah, navodi se u odluci objavljenoj na Fejsbuk stranici Opštine Osečina.
Dodaje se da se vanredna situacija proglašava jer su posledice nestašice vode po stanovništvo, životinje, materijalna i kulturna dobra, kao i životnu sredinu, takvog obima i intenziteta da ih nije moguće otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi.
Zbog toga je, kako je navedeno u objavi, za otklanjanje problema neophodno upotrebiti posebne mere, dodatne snage i sredstva uz pojačan režim rada.
O sprovođenju ove odluke staraće se Štab za vanredne situacije opštine Osečina.
Tanjug
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