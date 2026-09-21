TEMPERATURA PADA NA 0, OČEKUJU SE I PAHULJE SNEGA: Od ovog datuma vraća se letnje vreme

PREKO Srbije se danas očekuje prodor hladnog fronta, uz zahlađenje i vrlo jak severozapadni vetar.

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Kiše i pljuskova biće tek ponegde, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura biće danas od 21 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku zemlje.

U utorak ujutro biće vedro i u većini predela i hladno.

Jutarnja temperatura biće od 6 do 14 stepeni, u Beogradu 12°C. Vrlo hladno biće i na višim planinama, uz temperature od samo 0°C.

Naše područje biće sutra pod snažnim uticajem visinskog ciklona sa severoistoka i iz oblasti Karpata, dok će se centar prizemnog centa ciklona očekuje nad istokom Evrope.

Tokom dana sa severoistoka se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz dalji priliv hladnije vazdušne mase.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Duvaće veoma jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 17.

Na najvišim planinama iznad 1800-2000 metara nadmorske visine očekuju se prve pahulje snega, a temperatura bi pala na 0-1°C. Dakle, ne očekuju se mećava, niti obilni sneg, već provejavanje, a sneg bi bio zabeležen na najvišim delovima Kopaonika, Golije, Stare planine i planina na Kosovu i Metohiji.

U sredu sledi stabilizacija vremena, ali uz hladna jutra. U četvrtak sunčano.

Petak donosi novo kratkotrajno zahlađenje sa kišom i pljuskovima.

Od vikenda stabilizacija vremena i otopljenje, pa će sam kraj septembra i početak oktobra doneti Srbiji vreme nalik letenjem, uz temperature iznad 25 stepeni, pa ponegde i do 27-28°C.

(Telegraf)