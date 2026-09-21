Najbogatija igračica sveta predlaže revoluciju u tenisu

Pitanje je kako će samo tradicionalisti reagovati

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Američka teniserka Džesika Pegula, u svetu poznata ne samo po odličnim rezultatima već i kao najbogatija teniserka planete zahvaljujući milijarderskom poslovnom carstvu njene porodice, pokrenula je veliku buru u „belom sportu“. Analizirajući dešavanja na US Openu i hronični problem mečeva koji se završavaju duboko u noć, Pegula je izašla sa konkretnim i prilično revolucionarnim predlogom.

Njena ideja direktno pogađa muški deo žreba na četiri najveća turnira. Naime, Amerikanka smatra da bi se maratonski mečevi i potpuni haos u satnici rešili tako što bi muškarci u uvodnim kolima igrali na dva dobijena seta, dok bi se tradicionalni format na tri dobijena seta primenjivao tek od četvrtfinala!

– Iskreno, ne znam šta je pravo rešenje. Moja teorija o formatu na tri dobijena seta oduvek je bila da bi tako trebalo da se igra tek od četvrtfinala. Naravno, svesna sam da to ne bi rešilo problem one noći između Alkaraza i Šeltona, ali i dalje smatram da bi do četvrtfinala trebalo da igraju na dva dobijena seta. Da li bi to rešilo baš sve probleme? Ne, ali bi pomoglo - izjavila je Pegula u podkastu „The Player's Box“.

Ovaj predlog zaista bi drastično rasteretio raspored u prvoj nedelji Grend slemova, ali je pitanje kako bi tradicionalisti reagovali na ovako radikalan potez. Koliko je situacija trenutno neodrživa, najbolje ilustruje pomenuti duel između Bena Šeltona i Karlosa Alkaraza, koji je u Njujorku završen u neverovatnih 3.33 posle ponoći, kada je stadion „Artur Eš“ već bio više nego poluprazan.

Iako zagovara skraćivanje mečeva, 32-godišnja teniserka upozorava da nije spremna da prihvati rešenja koja narušavaju suštinu tenisa. Ona se oštro protivi idejama da se ukine prednost na 40:40 (uvođenje odlučujućeg poena), kao i predlogu da se servisi koji zakače mrežu više ne ponavljaju.

– Mrzim ideju o uvođenju odlučujućeg poena na izjednačenju, nadam se da nikada nećemo izgubiti igru na prednost. Što se tiče ideje da se ukine 'nec' (ponavljanje servisa kada lopta zakači mrežu), to mi je potpuno glupo. Zašto bi iko želeo da osvoji poen tako što lopta udari u mrežu i samo padne tik iza nje? - bez dlake na jeziku poručila je Amerikanka.